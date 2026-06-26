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3-2. La felicidad llegó tarde para Turquía

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Redacción Deportes, 25 jun (EFE).- Kaan Ayhan, defensor de origen alemán, se encargó de sellar este jueves en el minuto 98 una victoria pirotécnica de Turquía por 3-2 sobre Estados Unidos en s despedida del Mundial.

El jugador del Galatasaray había ingresado 10 minutos antes y en la última jugada del partido jugado en Los Ángeles, aprovechó un desorden defensivo del equipo anfitrión para sellar lo que durante el resto del partido había sido un testimonio de buen fútbol de una formación que tarde recordó cómo ganar.

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Dos arreones al comienzo del primer tiempo y en el segundo, parecieron garantizar este jueves un empate de la selección de Estados Unidos, que hoy decidió dar refresco a sus jugadores antes de encarar la fase de dieciseisavos de final como líder del Grupo D.

Pero no alcanzó la gestión de Sebastian Berhalter con su asistencia en el amanecer del primer tiempo y su gol en el comienzo del segundo para neutralizar una noche destacada del astro del Real Madrid Arda Güler.

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Estados Unidos desató una auténtica tormenta sobre el área de las Estrellas Crecientes. Con dos minutos, dos tiros de esquina dieron cuenta de la presión, y en el tercero ya había celebración en las tribunas.

Berhalter cruzó al segundo palo de Ugurcan Cakir y sin mucha oposición, el defensor del Celtic Auston Trusty resolvió con un remate potente de pierna zurda.

Los pupilos de Mauricio Pochettino quizá entendieron que el eliminado rival no opondría mucha resistencia el día de la clausura del Grupo D.

Poco duró la alegría del equipo de las Barras y las Estrellas porque a los 10 minutos una triangulación entre Arda Güler, Oguz Aydin y Baris Yilmaz terminó con un remate del extremo del Real Madrid al fondo de la red, sin defensa posible para Matt Turner.

Tarde se acordaba Güler, cuando ya no se podía cambiar la historia entendió Turquía, que tenían fútbol suficiente para merecer mejor suerte en el Mundial que ya se les acababa.

De nuevo Güler, de 21 años, tomó el timón, avanzó por la mitad, se asoció con Kenan Yildiz y a continuación apareció Orkun Kokcu para establecer la remontada en el minuto 31.

Silencio en Los Ángeles y emoción entre los pupilos del italiano Vincenzo Montella, que terminaron el primer tiempo con un juego vertical, como no se vio en las derrotas con Australia (2-0) y Paraguay (1-0).

Sin el goleador Folarin Balogun ni el conductor Christian Pulisic, Estados Unidos dio la sensación de ceder gran parte de sus argumentos ofensivos.

El segundo tiempo comenzó como en el segundo, como un huracán sobre la puerta de Cakir y pronto llegó la manifestación de rebeldía de Belhalter, el centrocampista británico nacionalizado estadounidense que aprovechó un pestañeo de la última línea turca en el minuto 49.

Pochettino envió a la cancha a Pulisic, que desde el debut pasó jornadas entre algodones. Y su presencia se hizo notar. Pero la fiesta tranquila la dañó Ayhan. Y la fiesta turca tuvo sabor a nostalgia.

Ficha técnica:

3. Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik (m.84: Çağlar Söyüncü), Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali; Salih Ozcan, Orkun Kokcu (m.88: Kaan Ayhan), Arda Güler; Oguz Aydin (m.92: Mert Müldür) , Kenan Yildiz (m.84: Can Uzun) y Baris Alper Yilmaz (m.92: Irfan Kahveci).

Seleccionador: Vincenzo Montella.

2. Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally (m.76: Alex Freeman), Mark McKenzie, Auston Trusty, Miles Robinson; Sebastian Berhalter, Weston McKennie (m.86: Malik Tillman), Giovanni Reyna (m.76: Sergiño Dest); Brenden Aaronson (m.76: Alejandro Zendejas), Ricardo Pepi y Timothy Weah (m.57: Christian Pulisic).

Seleccionador: Mauricio Pochettino.

Goles: 1-0, m.3: Auston Trusty. 1-1, m.10: Arda Güller. 1-2, m.31: Orkun Kokcu. 2-2, m.49: Sebastian Berhalter. 3-1, m.98: Ayahan

Árbitro: El argelino Mustapha Ghorbal amonestó a Berhalter,

Incidencias, partido de la tercera y última jornada del Grupo D jugado en el Estadio de Inglewood, ciudad del condado de Los Ángeles.

EFE

hbr/laa

(fotos)

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