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Planas: Habrá otra legislatura, si no es esta, para avanzar en ley de agricultura familiar

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Madrid, 25 jun (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que, si no consiguen aprobar la ley de agricultura familiar en esta legislatura, -a la que le queda como máximo un año- "habrá otras" para avanzar en esta normativa.

Durante su atención a los medios de comunicación antes de clausurar el acto de presentación del Anuario de la Agricultura y Ganadería Familiar de la organización agraria UPA, Planas ha reiterado que "habrá otras legislaturas, si no es esta, para avanzar" en dicha ley.

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El ministro ha reconocido que el tiempo que queda es "muy corto" pero su departamento hará "todo lo que sea posible" para "intentar completarlo" o, "al menos, tener un texto sobre la mesa".

Hace un mes, en la clausura de la XVI asamblea general de la organización agraria COAG, Planas ya avanzó que veía "inútil" aprobar esta ley sin conocer antes detalles de la futura Política Agrícola Común (PAC) como, por ejemplo, la definición de agricultor activo.

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Este jueves ha incidido en ese argumento al remarcar que "una parte" del contenido del anteproyecto de ley "tiene que estar absolutamente en línea con la -próxima- PAC" 2028-2034, aún por negociar.

En su intervención de la clausura, Planas ha hecho referencia al "desorden mundial", marcado por conflictos como el de Irán o la guerra arancelaria, lo que supone una "alteración de lo normal" tras un tiempo en el que "estábamos acostumbrados a un mundo basado en reglas".

En cuanto al anuario, ha destacado que recoge artículos de profesores, investigadores y técnicos que aportan su visión "muy profunda y plural" sobre el funcionamiento del sector agroalimentario español.

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha pedido al ministro que "sea valiente" y lleve al Parlamento un anteproyecto de ley de agricultura familiar porque "no podemos esperar más".

"Hay que darle un impulso rápido para que, en lo que queda de legislatura, sea una realidad", ha añadido.

Por otro lado, ha justificado el hecho de que el "centro del debate" sea este año "la compleja situación geopolítica" porque al sector agrario le afecta "en primera persona".

Cano ve evidente que parte de la solución pasa por "fortalecer el comercio basado en reglas y el multilateralismo".

Además, cree que la agricultura familiar tiene que tener "un papel protagonista" y ser "parte de esa respuesta" en el contexto actual, aunque esta "tiene que venir de la mano del apoyo de todas las administraciones".

Cano ha pedido una próxima PAC "fuerte" y "lo más parecida posible" a la de ahora, con un presupuesto "suficiente" y "valiente" para adoptar medidas de reparto "más justas".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha participado también en el evento donde ha destacado la labor, "muchas veces silenciosa", de UPA, que persigue objetivos como que las personas del mundo rural "puedan tener una vida continuando con sus explotaciones familiares".

Álvarez ha reseñado que la agricultura "continúa siendo una necesidad imperiosa" para España y tiene que ocupar un "primer lugar" en la agenda social.

El líder de esta organización sindical ha recordado la importancia de la mano de obra migrante para el campo y se ha preguntado "qué pasaría" si los trabajadores inmigrantes de "toda" la Unión Europea convocasen una huelga: "Sabríamos, de verdad, cuál es el papel y peso que tienen". EFE

(vídeo)

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