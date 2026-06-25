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Óscar Vian se proclama campeón de España sub-23 contra el crono

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Redacción Deportes, 25 jun (EFE).- El ciclista cántabro Óscar Vian (40:07) se proclamó campeón nacional contrarreloj sub-23 en los Campeonatos de España de ciclismo, que se disputan en Sabiñánigo (Huesca) entre el 25 y el 28 de junio.

Vian se subió a un trono que estaba vacante, ya que por edad no competía el hasta hoy campeón de la categoría Adrián Fajardo. El segundo puesto fue para el murciano Luis Alberto Lajarín (40:10), que había sido undécimo en la edición de 2025. El podio lo completó el vasco Aimar Alarcia (40:39), remontando posiciones en la segunda mitad de la prueba.

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"Hemos trabajado para ello y se ha dado. Sabía que Lajarín sería uno de los rivales a tener en cuenta y a la vista está que él también ha sido muy fuerte. La temporada empezó bien, di un salto de calidad en cuanto a la forma de correr, pero he tenido varios percances. Me intenté centrar en preparar bien el campeonato y está claro que las cosas las estoy haciendo bien", declaró Vian a la RFEC.

Para hacerse con el título contra el crono, tanto los hombres sub-23 como los élite debían hacer frente a 30,8 kilómetros, con pendientes en el tramo intermedio y más desnivel total acumulado que el resto de las categorías, además de la subida cerca del final a Larrés, compartida con el otro recorrido.

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En el control intermedio, el primero en bajar de los 20 minutos fue el murciano Luis Alberto Lajarín (19:56), que había tomado la salida a falta de seis corredores para el final. Óscar Vian, vestido con el maillot de Cantabria, mejoró su crono en un segundo (19:55), convirtiéndose en el más rápido después de los 14 kilómetros iniciales.

Después, el primero en cruzar la meta fue el representante de Cataluña Lleir Forns, y lo hizo con un tiempo de 43:58. Prácticamente a su rueda entró el de la Comunitat Valenciana Luca Garzelli (42:05), que había salido dos minutos más tarde que él y había completado una segunda parte del recorrido de menos a más.

El liderato le duró poco, no obstante. Aimar Alarcia, de Euskadi y que era el quinto mejor en el intermedio, marcó un tiempo (40:39) que ya era una referencia seria para los rivales que faltaban por entrar. "Antes de la crono han sido todo problemas, no escuchaba la radio, pero tenía claro lo que tenía que hacer: una crono de sensaciones", declaró a la RFEC.

Lajarín le apeó del primer puesto con un registro de 40:10, ampliando en unos segundos la ventaja que había conseguido sobre el vasco en el control de tiempos intermedio. "Esto me sirve como motivación de verme que estoy adelante", explicó el murciano. Ya sabía entonces que Óscar Vian (40:07) se había adelantado, de nuevo con una ventaja mínima. Finalmente, Vian, Lajarín y Alarcia formaron el podio.

La competición, en las faldas de los Pirineos, arranca este jueves con la disputa de las pruebas contra el crono de todas las categorías. El viernes será el turno de la ruta júnior, tanto masculina como femenina; el sábado, la ruta sub-23 masculina y la sub-23 y élite femenina; y el domingo, el colofón lo pondrá la carrera en ruta élite masculina. EFE

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