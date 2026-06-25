Alexia Putellas confirma estar "a salvo en Caracas" tras los terremotos en Venezuela

Barcelona, 25 jun (EFE).- La futbolista española Alexia Putellas ha confirmado que se encuentra "a salvo" en Caracas tras los dos terremotos registrados en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, que sacudieron el país sudamericano con apenas un minuto de diferencia.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la doble Balón de Oro quiso transmitir tranquilidad sobre su situación y la de sus allegados.

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"Hola a todos. Dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo en Caracas. Gracias por los mensajes. Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas", escribió.

Putellas, con su futuro deportivo aún por decidir después de dejar el Barcelona tras catorce temporadas, se encontraba estos días en la capital venezolana para participar en varios actos benéficos impulsados por su fundación ELEVEN, en colaboración con la Liga Monumental.

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Según confirmó este jueves la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el número oficial de víctimas asciende, de momento, a 164 fallecidos y más de 971 heridos.

"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)", afirmó la dirigente en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

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