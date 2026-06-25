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Martín se "alegra" por el fichaje de Bagnaia por Aprilia, es una gran persona"

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Redacción deportes, 25 jun (EFE).- El español Jorge Martín, piloto esta temporada del equipo oficial de Aprilia, indicó que se "alegra" por el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia por su fichaje para esta estructura a partir de la próxima temporada, pues es "una gran persona".

"Siempre me voy a alegrar por Pecco, es una gran persona, un gran piloto y, honestamente, solo puedo desearle lo mejor para su futuro, espero que le vaya muy bien y que puede pelear por muchos mundiales más", afirmó Martín con los medios de comunicación desplazados al circuito TT de Assen.

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En cuanto a su futuro, fue claro al reconocer que "sinceramente", no tiene "ni idea", pues para él es algo que está fuera de su control, y además no le interesa, pues aseguró que él lo que quiere es concentrarse en este año, "que tengo una oportunidad muy buena, pero también tengo mucho trabajo", precisó.

"Ahora mismo me encuentro lejos de donde quiero estar en sensaciones y sé que si tengo las sensaciones buenas puedo pelear por ganar, pero no quiero desconcentrarme con cosas del futuro, eso ya son problemas que vendrán", recalcó Martín.

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El piloto de Aprilia afirmó que siempre intenta mejorar pero que después de Le Mans (Francia), se quedaron un poco estancados y esa base "no está funcionando" o no le está dando las sensaciones que esperaba.

"Tenemos que volver un poco a esa mentalidad, como si fuese un test, seguir aprendiendo de la moto, seguir viendo cómo mejorar, porque sé que si consigo tener esas sensaciones puedo pelear por podios y por ganar cada fin de semana y ojalá luchar por el mundial, pero para eso necesito más velocidad", insistió Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP en 2024 y de Moto3 en 2018. EFE

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