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Girona custodiará más de 54.000 fotos y vídeos del 1-O cedidos por la fundación de Junts

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Barcelona, 25 jun (EFE).- Fundem la República, fundación de la órbita de Junts per Catalunya, ha cedido al Archivo Municipal de Girona más de 54.000 documentos gráficos y audiovisuales correspondientes al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.

El acto de entrega de los documentos se ha celebrado este jueves en la Casa Macià de Prats de Molló (Francia), en presencia del exconseller y diputado de Junts Lluís Puig, el alcalde de Girona, Lluc Salellas; la vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis; y la portavoz de la fundación, Titon Lailla, entre otros.

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Fundem la República ha entregado al Ayuntamiento de Girona un lápiz de memoria que contiene los más de 54.000 vídeos y fotografías que integran este archivo sobre el 1-O, con testimonios visuales de casi la totalidad de los municipios catalanes que participaron en aquella jornada de 2017.

Los documentos quedarán así en custodia del Archivo Municipal de Girona, según ha explicado Fundem la República en un comunicado.

Lluís Puig, depositario del fondo desde hace años, ha explicado durante el acto que un grupo de personas inició la recopilación de esos documentos el mismo 1-O, descargando y archivando el material que los ciudadanos colgaban en redes sociales.

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El propio Puig, a quien le fue confiado aquel volumen de documentos, hizo copias de seguridad y completó el fondo añadiendo testimonios de un centenar de municipios más.

Desde la red social X, el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha aplaudido la iniciativa: "Un proyecto largamente trabajado con el objetivo de preservar y poner al alcance una documentación muy importante para la memoria colectiva, para la historia y para el futuro de nuestra nación". EFE

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