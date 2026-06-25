Espana agencias

El Gobierno Vasco vuelve a conceder el tercer grado al preso de ETA Asier Arzalluz

Guardar
Google icon

Vitoria, 25 jun (EFE).- El Gobierno Vasco ha vuelto a conceder el tercer grado penitenciario al preso de ETA Asier Arzalluz, condenado por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle el 7 de mayo de 2000 en Andoáin (Gipuzkoa), cuatro meses después de que la Audiencia Nacional revocara la aplicación de esta progresión penitenciaria por parte del Ejecutivo autonómico.

Fuentes del Departamento vasco de Justicia han confirmado a EFE que se ha vuelto a conceder el tercer grado a Arzalluz y también al preso de ETA Óscar Zelarain, condenado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002, en el que murieron dos personas, una de ellas una niña de 6 años.

PUBLICIDAD

Además, ha aplicado el artículo 100.2 del reglamento penitenciario -un régimen de semilibertad- a la abogada Arantza Zulueta, histórica letrada de presos de ETA que fue condenada en 2022 a siete años de cárcel por integrar el llamado "frente de presos" de la organización terrorista.

Zulueta ingresó este año, en febrero, en la prisión de Martutene de San Sebastián para cumplir esta pena.

En un comunicado, la asociación de víctimas del terrorismo Covite ha calificado de "especialmente grave" el caso de Asier Arzalluz, quien fue condenado a 30 años de prisión en 2024 por su participación en el asesinato de López de Lacalle.

PUBLICIDAD

El pasado mes de febrero el Gobierno Vasco le concedió el tercer grado, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó un recurso y el juzgado revocó, a principios de marzo, la decisión adoptada por el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico.

Cuatro meses después, el Gobierno Vasco vuelve a aplicar la progresión de grado de este recluso, lo que, según Covite, demuestra "una voluntad deliberada de seguir forzando la legalidad penitenciaria incluso después de haber sido corregida por los tribunales".

Esta organización asegura que Arzalluz ha sido homenajeado en actos públicos organizados por la izquierda abertzale recientemente, por lo que considera que no se ha desvinculado de ETA.

Del mismo modo, recuerda que Zelarain está condenado por asesinatos y que también es reivindicado como "preso político" por organizaciones afines a la izquierda abertzale.

Covite considera "igualmente escandaloso" la aplicación del 100.2 a Arantza Zulueta, ya que "no es una presa más, sino una de las figuras más simbólicas del denominado frente de cárceles de ETA".

Una de sus funciones, según esta asociación, era "mantener la disciplina interna de los presos de ETA y evitar su arrepentimiento individual, precisamente lo contrario de lo que ahora el Gobierno Vasco pretende presentar como reinserción".

Covite considera estas decisiones un intento de administrar una "amnistía encubierta" que "vulnera el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia y consolidan una política penitenciaria que privilegia a los presos de ETA". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juez insta a los juzgados de Madrid a investigar filtraciones del caso Plus Ultra

Infobae

Hallada una inscripción en una vasija que interpretan como el primer numeral vascónico

Infobae

Fallece un hombre de 92 años atropellado por un camión de basura en Archena (Murcia)

Infobae

15 detenidos y 10 mujeres liberadas en una operación contra la trata en San Sebastián

Infobae

Temas del día de EFE España del jueves 25 de junio de 2026 (13:30 horas)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama investigará las filtraciones de los datos privados de Zapatero ajenos al caso Plus Ultra

El juez Calama investigará las filtraciones de los datos privados de Zapatero ajenos al caso Plus Ultra

Óscar Puente ve escandalosa la filtración de Zapatero y dice que por menos se condenó al fiscal: “Vamos a comprobar hasta qué punto la Justicia opera con igualdad”

La nieta de un exalcalde de un pueblo de Bizkaia (País Vasco), entre los muertos por el doble terremoto en Venezuela

Muere un hombre tras un tiroteo con la policía que inició después de atracar un banco y ha dejado un agente herido en Cádiz

Ábalos pedirá al Constitucional la nulidad de su “juicio político” y señala al Supremo por “premiar” a Aldama, “un delator sin comprobaciones”

ECONOMÍA

Los españoles destinan un tercio de su presupuesto a los gastos de la vivienda y cada vez van menos a bares y restaurantes

Los españoles destinan un tercio de su presupuesto a los gastos de la vivienda y cada vez van menos a bares y restaurantes

Un CEO medio del IBEX gana en menos de cinco días lo que una persona de su plantilla cobra en todo un año

La Unión Europea ratifica definitivamente el pacto comercial con Trump que establece un techo del 15% para los productos comunitarios

El límite para informar a Hacienda sobre las ventas realizadas en Vinted o Wallapop aumenta a 3.000 euros al año

La economía española desacelera dos décimas y crece un 0,6% en el primer trimestre por el impacto de la guerra

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Qué partido del Mundial se retransmite hoy, jueves, gratis en televisión y a qué hora se juega en España

El único escenario en el que la selección española quedaría eliminada del Mundial 2026

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo