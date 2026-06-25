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El capitán de la selección venezolana de voleibol, del Guaguas, sin noticias de su familia

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Las Palmas de Gran Canaria, 25 jun (EFE).- El capitán de la selección venezolana de voleibol, Willner Rivas, nuevo jugador del Guaguas, sigue desde Las Palmas de Gran Canaria, con especial angustia, la tragedia que afronta su país tras los terremotos de la madrugada del jueves, pues no ha podido contactar con su familia.

A través de la red social X, el Guaguas, vigente campeón de la Superliga española de voleibol, agradece los numerosos mensajes de apoyo e interés que está recibiendo Rivas.

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Pero añade que tiene que comunicar que el jugador no tiene "ninguna noticia" sobre sus familiares en Venezuela.

De 31 años, el jugador venezolano se ha incorporado hace apenas una semana a la disciplina del Guaguas, procedente del Narbonne. EFE

jmr-phd/apa

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