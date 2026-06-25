El Breogán disputará la fase previa de la Liga de Campeones

Lugo, 25 jun (EFE).- El Río Breogán disputará la fase previa de la Liga de Campeones de baloncesto (BCL, por sus siglas en inglés) para buscar un billete para la competición continental, en la que tienen asegurada su presencia otros cuatro equipos españoles: Asisa Joventut, UCAM Murcia, Surne Bilbao y Unicaja.

La organización de la BCL ratificó este jueves la lista de los 30 clubes con plaza directa en la temporada regular del curso 2026-27, así como los 24 clubes que competirán en los torneos de ronda de clasificación por las dos plazas restantes.

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El sorteo de los grupos de la temporada regular y de los torneos de clasificación tendrá lugar en el Patrick Baumann House of Basketball de Mies (Suiza) el próximo miércoles 8 de julio.

El Breogán, undécimo clasificado de la pasada edición de la liga Endesa, ya disputó la Liga de Campeones en la temporada 2023-24, en la que no logró clasificarse a la siguiente fase pese a ganar los cuatro partidos disputados en el Pazo Provincial de Lugo. Fue eliminado por el Karsiyaka turco en el tercer y decisivo partido de la eliminatoria de repesca.

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Una temporada antes, en agosto de 2022 y bajo la dirección del croata Veljko Mrsic, disputó la fase previa pero fue derrota por el anfitrión FMP Meridian (76-64) de la fase previa disputada en Serbia. EFE

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