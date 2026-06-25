Espana agencias

El Breogán disputará la fase previa de la Liga de Campeones

Guardar
Google icon

Lugo, 25 jun (EFE).- El Río Breogán disputará la fase previa de la Liga de Campeones de baloncesto (BCL, por sus siglas en inglés) para buscar un billete para la competición continental, en la que tienen asegurada su presencia otros cuatro equipos españoles: Asisa Joventut, UCAM Murcia, Surne Bilbao y Unicaja.

La organización de la BCL ratificó este jueves la lista de los 30 clubes con plaza directa en la temporada regular del curso 2026-27, así como los 24 clubes que competirán en los torneos de ronda de clasificación por las dos plazas restantes.

PUBLICIDAD

El sorteo de los grupos de la temporada regular y de los torneos de clasificación tendrá lugar en el Patrick Baumann House of Basketball de Mies (Suiza) el próximo miércoles 8 de julio.

El Breogán, undécimo clasificado de la pasada edición de la liga Endesa, ya disputó la Liga de Campeones en la temporada 2023-24, en la que no logró clasificarse a la siguiente fase pese a ganar los cuatro partidos disputados en el Pazo Provincial de Lugo. Fue eliminado por el Karsiyaka turco en el tercer y decisivo partido de la eliminatoria de repesca.

PUBLICIDAD

Una temporada antes, en agosto de 2022 y bajo la dirección del croata Veljko Mrsic, disputó la fase previa pero fue derrota por el anfitrión FMP Meridian (76-64) de la fase previa disputada en Serbia. EFE

dmg/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Girona custodiará más de 54.000 fotos y vídeos del 1-O cedidos por la fundación de Junts

Infobae

El Gobierno denuncia que el plan urbanístico Eastside en Gibraltar está en aguas españolas

Infobae

Darwin Núñez, el heredero que perdió jerarquía

Infobae

El Surne Bilbao regresa tres años después a la Liga de Campeones

Infobae

Confrides (Alicante) pide ayuda para atender a 116 perros hacinados en una casa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

El Congreso aprueba castigar con pena de prisión las terapias de conversión con la abstención del PP y el ‘no’ Vox

Junts apoya la moción del PP para exigir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

ECONOMÍA

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

“Una sangría continuada”: los ganaderos lamentan la pérdida del 10% de explotaciones vacunas por año

Los hogares con menores ingresos son los que menos ahorran para complementar la pensión pública y los que más lo necesitarán en la jubilación

Lejos de la paridad en el Ibex 35: 10 empresas cuentan con menos del 30% de mujeres en plantilla

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Alexia Putellas, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela: “Mi familia y yo estamos bien”

Tahith Chong, el único jugador de Curazao nacido en el país que quiere seguir haciendo historia en el Mundial 2026

Canobbio, el jugador que fue apartado por una polémica con Bielsa y que tiene la fórmula para ganar a España: “Se le gana poniendo el pecho a las balas”

Gessime Yassine, el nuevo diamante de Marruecos que selló la remontada ante Haití en el Mundial 2026