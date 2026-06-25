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0-3. México hace historia al superar fase de grupos con 100 % de aprovechamiento

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Redacción Deportes, 24 jun (EFE).- La selección de México goleó este miércoles por 0-3 a la República Checa en el estadio Azteca con un desempeño sin antecedentes en su historia mundialista: superó la fase de grupos con pleno de victorias y la portería imbatida.

El lateral de 22 años Mateo Chávez, en su partido de debut en el torneo, coronó con fino remate al fondo de la red una cabalgata que comenzó desde la mitad de la cancha en el minuto 55.

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El delantero de origen colombiano Julián Quiñones sentenció el encuentro de la tercera jornada del Grupo A en una jugada de oportunismo tras una serie de rebotes de la defensa checa.

Y la guinda la puso Álvaro Fidalgo en el minuto 94. EFE

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