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Vivienda defiende que el informe de Banco de España "se centra en soluciones del Gobierno"

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Madrid, 24 jun (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles que el informe publicado la semana pasada por el Banco de España, que evidencia un déficit de 750.000 viviendas en el territorio nacional, "se centra en las soluciones que está poniendo en marcha el Gobierno".

En una interpelación en el Congreso, la ministra ha asegurado que el Banco de España refrenda el Plan Estatal de Vivienda -del que recalca que el organismo dice que está "muy bien"- e insiste en que ratifica las medidas orientadas a que las autonomías adquieran viviendas para destinarlas después al alquiler accesible.

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Rodríguez ha recalcado que el plan de Vivienda ayuda a las comunidades autónomas a ejercer el derecho de tanteo ante las viviendas que fueran pisos turísticos sin licencia, al ofrecer hasta un 70 % de financiación para que las autonomías ejecuten esas compras.

Asimismo, ha criticado que en cinco de las seis provincias en las que se centra ese déficit residencial están gobernadas por el PP tanto en la comunidad autónoma como en el ayuntamiento, por lo que ha destacado que "algo tendrá que hacer" el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.

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Rodríguez ha respondido así a las críticas del diputado popular Sergio Sayas, que ha insistido al Gobierno en que "deje de meter la mano a la cartera de la gente y ayude a la población a pagar un piso" a través de la rebaja de impuestos como el IVA, el IBI o el de transmisiones.

"Luego no nos digan que los impuestos que paga la gente va a políticas públicas de vivienda si no se pueden comprar un piso", ha reivindicado Sayas, que ha subrayado que los precios han subido más de un 50 % desde la llegada del actual Gobierno y ha recalcado que los precios están subiendo al 13 % anual.

"¿No le da vergüenza ser la ministra de Vivienda con las peores cifras históricas de la historia?", ha reprochado Sayas, que ha censurado de intervencionismo la actuación de la ministra, mientras esta ha remarcado que sus medidas están dentro de la regulación en pos de la "mayoría social". EFE

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