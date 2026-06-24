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Feijóo acusa a Sánchez de ser el "nexo corruptor" y avisa a los socios: "Por decencia deberíamos echarle con una moción"

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser el "nexo corruptor" y le ha emplazado a asumir responsabilidades políticas, disolver las Cortes y convocar elecciones para no "estirar minutos de la basura". Dicho esto, ha avisado a los socios que "por decencia", deberían echarle con una moción de censura.

En la comparecencia en el Congreso sobre las investigaciones judiciales que rodean al Gobierno, ha denunciado el "victimismo" con el que Sánchez ha acudido a la Cámara y la "indignidad que hay en los grupos que apoyan al Gobierno". De hecho, ha avisado a los socios del PSOE que "ahora ya son sus cómplices" y que "cómo sigan así acabarán siendo simples daños colaterales".

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"Lo reitero. Por la decencia que representa esta Cámara deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo", ha trasladado el jefe de la oposición a los aliados parlamentarios del PSOE.

PREGUNTA SI ESPERA A QUÉ LE LLEGUE UN SUPLICATORIO

Tras acusar a Sánchez de intentar "normalizar" la corrupción, Feijóo ha preguntado a qué hay que esperar ahora: "¿A que le llegue un suplicatorio al señor P.S.? ¿O es que está entre sus planes que en ese caso la Cámara lo rechazase?".

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Además, Feijóo ha afirmado que da "vergüenza ajena" oír hablar al presidente del Gobierno de tolerancia cero contra la corrupción. "¡Menuda inventada!", ha exclamado, para subrayar que él sí que pone su "propia experiencia de gobierno como prueba de que la política puede ejercerse de forma honesta" y que su listón es "no haber metido la mano en la caja nunca"

Feijóo ha insistido en que Sánchez debe dejar la Presidencia del Gobierno y le ha preguntado si cuando dice cómo no van a seguir se refiere a "seguir delinquiendo". "¿Qué hace todavía ahí en el escaño? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto, sin apoyos, sin presupuestos, sin otro proyecto que no sea resistir, sin la más mínima autoridad moral que exige el cargo", ha manifestado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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