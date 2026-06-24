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De Larrea: "Me fui a dormir a las 5:30, mi cuerpo estaba muerto"

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Barcelona, 24 jun (EFE).- El base del Valencia Basket Sergio de Larrea, que la pasada madrugada fue elegido en el puesto 25 del 'draft' de la NBA y este miércoles se ha proclamado campeón de la Liga Endesa tras ganar en el cuarto partido de la final al Barça, ha admitido que estaba "muerto" por las pocas horas de sueño.

"Dormí hasta las 2, me desperté y hasta las 5:30 no me volví a dormir. Mi cuerpo estaba muerto hoy", ha comentado el internacional español en declaraciones a 'DAZN'.

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De Larrea ha asegurado que todavía no ha tomado una decisión sobre dónde jugará la temporada que viene ni ha hablado aún con los Dallas Mavericks, que finalmente se quedaron con sus derechos, algo que el jugador ha celebrado: "De pequeño era uno más de Dallas, siempre me gustaba cuando llegó Luka (Doncic). Cuando me traspasaron fue algo muy chulo".

Sobre la final, el base ha comentado que tras la derrota en el primer partido de la serie, el equipo sabía que "todavía tenía mucha energía" y que este aspecto ha sido "la clave" para imponer el ritmo que más les convenía a los partidos y hacerse con el título.

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"El equipo se ha ido retroalimentando continuamente. Siempre que alguien estaba mal, tenías a otro que lo hacía mejor. Cada día era uno. Esa versatilidad en todos puestos hacía difícil al rival defendernos", ha concluido De Larrea. EFE

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