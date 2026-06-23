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Madrid acogerá el Foro Internacional para la Cultura Palestina del 14 al 16 de julio

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Madrid, 23 jun (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes que Madrid acogerá el Foro Internacional para la Cultura Palestina los días 14, 15 y 16 de julio.

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En una comparecencia en el Congreso a petición propia, Urtasun ha dicho que este foro nace "con la convicción profunda de que la cultura es una de las primeras víctimas de cualquier proceso de destrucción masiva o de cualquier intento de borrar la identidad de un pueblo".

El objetivo principal de la reunión es crear una alianza internacional que apoye la protección y reconstrucción del sector y patrimonio cultural de Palestina.

Este foro constará de una conferencia internacional en la que participarán las delegaciones ministeriales y un ágora ciudadana dirigida a la sociedad civil.

La conferencia internacional se orientará a definir prioridades, mecanismos de financiación y acciones concretas para la recuperación del sector cultural palestino, siguiendo la estela de otras iniciativas internacionales similares impulsadas recientemente para Ucrania.

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Además del propio foro institucional, el ministro ha avanzado que el Ministerio de Cultura impulsará una programación paralela bajo el nombre de 'Ágora por Palestina', un espacio abierto en el que se presentarán proyectos culturales, iniciativas de solidaridad y programas de apoyo comprometidos con la cultura palestina.

Según ha relatado Urtasun, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogerán los encuentros, para los que ya se ha confirmado la presencia del ministro de Cultura de Palestina, Emad Hamdan, y representantes institucionales, culturales y sociales de numerosos países.

Esta Conferencia Internacional para la Reconstrucción del Sector Cultural en Palestina se orienta a generar un espacio que defina prioridades, mecanismos de financiación y acciones para la recuperación cultural en Palestina, siguiendo la estela de otras similares como la celebrada en Vilna (Lituania) en 2024 sobre Ucrania (Towards the Recovery of the Cultural Sector of Ukraine/Hacia la recuperación del sector cultural de Ucrania). EFE

(Foto)

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