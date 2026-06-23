Bomberos forestales se movilizan el 29 junio para exigir reglamento de riesgos laborales

Madrid, 23 jun (EFE).- Los bomberos forestales se concentrarán el próximo 29 de junio delante del Ministerio de Trabajo en Madrid y se desplazarán después hasta el Ministerio para la Transición Ecológica para exigir la implementación del reglamento de riesgos laborales, han anunciado en rueda de prensa varios representantes de CC.OO.

Carlos Martín Matín, bombero forestal BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de Madrid, de la Federación del Hábitat de CC.OO., ha denunciado "la falta de compromiso de la mayor parte de administraciones públicas en materia de prevención y extinción de incendios" antes del inicio de la campaña antiincendios.

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Además, ha subrayado que a las puertas de la nueva campaña que "puede ser intensa" por los fenómenos meteorológicos, existe "improvisación en las comunidades autónomas debido a la falta de la contratación de personal y medios para luchar contra el fuego".

Ha afirmado que a todo esto se suma la "paralización del Gobierno central en la publicación del reglamento de riesgos laborales", y ha denunciado que quienes se encargan de extinguir los incendios sufren "jornadas de 12, 24 o más horas ante la falta de previsión por parte de las administraciones".

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Asimismo, ha demandado medidas ante los riesgos y peligros a los que están expuestos y la desprotección que tienen en sus puestos de trabajo, como "la exposición a productos y sustancias peligrosas y cancerígenas".

Por su parte, Rubén Pinel, coordinador de Medioambiente, en la Secretaría de Salud Laboral y Medioambiente de CC.OO., ha denunciado "la desidia y falta de interés de gobiernos y comunidades autónomas por aplicar las medidas preventivas y condiciones laborales que preveía la Ley de Bomberos Forestales, el estatuto básico que se aprobó en noviembre de 2024".

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Por ello, ha señalado que presentan una "llamada de atención" y ha anunciado que la movilización responde a "la falta de incorporación de medidas que obligue a los ministerios (Trabajo y Miteco) y a las comunidades autónomas a llevar a la práctica las propuestas".

Ha apuntado que la situación meteorológica prevé un verano más cálido y tormentas que junto a un año húmedo ha dejado un "material vegetal combustible propicio para que en una ola de calor se inicien los incendios, que ya están apareciendo en algunas zonas como Galicia".

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Junto a la situación meteorológica, ha subrayado, la planificación en el ámbito laboral, como planes de activación de incendios laborales "es más improvisado que otros años".

Pinel ha asegurado que "las CCAA buscan los entresijos para no aplicar (la Ley de bomberos forestales) agarrándose a cualquier escusa" y "están ralentizando el que se puedan desarrollar algunos reglamentos de aplicación inmediata con los procedimientos de actuación en materia de salud laboral y jornadas".

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Ha recordado que en la campaña de 2025 se calcinaron 350.000 hectáreas en España, "un récord en cuanto a superficie quemada, con incendios de nueva generación, y con un 75 % de zona quemada en el noroeste peninsular", mientras en el balance de lo que va de este año es 43.000 ha quemadas, dos personas muertas y miles de evacuados.

Ha subrayado que durante el invierno "no se han hecho labores preventivas" y ha recordado que "en la Comunidad de Madrid los bomberos forestales continúan en huelga".

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Pinel ha hecho un llamamiento al Miteco para que "haga actuaciones para la aplicación de la normativa y la regulación de las jornadas laborales de los bomberos, de mejoras salariales y de jubilación y la aplicación del complemento estatal de jubilación que en algunas comunidades autónomas no se está haciendo".

Gloria Sánchez de la Cal, bombera forestal de GEACAM de Castilla-La Mancha, ha denunciado "las condiciones de las instalaciones donde muchas veces no hay agua ni luz, que en muchos sitios carecen de vestuarios" necesarios para descontaminarse de las "sustancias peligrosas y cancerígenas" que no quieren "trasladar" a sus hogares.

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Asimismo, ha señalado la falta de contratación de personal con formación adecuada y, en muchas ocasiones, la falta del equipamiento adecuado. EFE