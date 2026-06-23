Asociaciones de víctimas de la dana piden el fin del aforamiento de Mazón ante el Congreso

Madrid, 23 jun (EFE).- Asociaciones de familiares de las víctimas de la dana de Valencia han exigido este martes ante el Congreso de los Diputados el final del aforamiento del expresident Carlos Mazón quien, sostienen, hace "un uso espurio de su escaño como diputado" y "se ríe en la cara del pueblo valenciano".

Un grupo de afectados de tres asociaciones han acudido con pancartas ante la entrada principal del Congreso, donde mantuvieron un minuto de silencio en respeto de los damnificados en la tragedia del 29 de octubre de 2024, donde 230 personas perdieron la vida.

PUBLICIDAD

En declaraciones a los medios, Miriam Salmerón, abogada de la Asociación de Víctimas de la Dana, se ha referido al recurso de amparo interpuesto el pasado 12 de junio ante el Constitucional después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazara la exposición motivada de la jueza de Catarroja.

"Nosotros interpusimos un recurso de súplica y desde el primer momento esta Asociación de víctimas en defensa de la tutela judicial efectiva de todos los perjudicados en la causa ha solicitado que no se aplique el aforamiento al señor Mazón", ha señalado.

PUBLICIDAD

Según la letrada, han demostrado que el expresident "hace un uso espurio de su escaño como diputado" y "no hay un nexo funcional entre los delitos que se le imputan al señor Mazón por la jueza instructora de Catarroja y su acta de diputado".

"Necesitamos que el señor Mazón se siente como investigado en Catarroja", ha dicho.

Sobre el citado recurso de amparo presentado ante el Constitucional para impugnar el aforamiento de Mazón, ha indicado que las víctimas tienen "esperanzas de que sea admitido" por su "trascendencia constitucional".

PUBLICIDAD

"No se trata de un caso concreto, sino que trasciende y es una oportunidad histórica y un deber histórico del Tribunal Constitucional de reparar esa vulneración de la tutela judicial efectiva que se está produciendo en el procedimiento", ha explicado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Mariló Gradolí, ha recalcado que el Constitucional "tiene el deber de atender a las víctimas, el derecho de los familiares de las personas que han fallecido y es una oportunidad histórica de poner encima de la mesa un privilegio como es un aforamiento por encima del derecho de las víctimas".

PUBLICIDAD

"El Constitucional debe mirar por el derecho de las víctimas y de toda la ciudadanía a saber la verdad, para que se asuman todas las responsabilidades y que los fallos que hubo ese 29 de octubre no vuelvan a ocurrir", ha señalado.

Asimismo, Gradolí ha confiado en que "muy pronto" Carlos Mazón "pierda el aforamiento y pueda ser citado a declarar porque voluntariamente no está colaborando con la justicia".

PUBLICIDAD

Por su parte, Toñi García, de la Asociación Víctimas de la Dana 29 de octubre 2024, ha recordado hoy que "la lucha continúa porque todavía no sabemos la verdad".

"Ha pasado un año y ocho meses y las víctimas y la sociedad valenciana seguimos sin conocer toda la verdad de lo ocurrido. Siguen sin asumirse responsabilidades políticas", ha lamentado. "Todo ello con el aforamiento de un expresident que se ríe delante de la cara de todo su pueblo valenciano".

PUBLICIDAD

Según García, "no es poco que (Mazón) no supo tomar las decisiones y las que tomó, las tomó malamente, sino que se burla no asistiendo a su al escaño que debe de ocupar y por el que se le paga a la sociedad valenciana, pasando más tiempo en la playa que en su escaño. Es un insulto para toda la sociedad valenciana".

Estas asociaciones se han reunido hoy con diputados de la Comisión investigadora de la tragedia en el Congreso antes de llevar a cabo un acto simbólico ante el Tribunal Constitucional en memoria de las víctimas. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)