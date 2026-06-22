Sánchez asegura que España ya ha cumplido nueve de cada diez reformas acordadas con la UE

Madrid, 22 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que España ya ha cumplido nueve de cada diez reformas acordadas con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, un proyecto que tendrá continuidad tras su conclusión en el mes de agosto gracias al fondo España Crece.

En su intervención durante la clausura del acto "España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación", el presidente ha hecho hincapié en que dichas reformas no solo eran una condición para recibir el dinero de los fondos europeos, sino "una palanca indispensable" para llevar a cabo un "cambio estructural" de la economía española.

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Sánchez ha reconocido que la puesta en marcha del plan "no fue fácil, la negociación se alargó y hubo que vencer prejuicios dolorosos", pero finalmente "Europa se reconcilió con su propia alma y alumbró los fondos Next Generation".

Ha recordado que el próximo 31 de agosto se habrá desplegado "toda la potencia del Plan de Recuperación" y la economía "habrá culminado un proceso de modernización y de transformación sin precedentes", ya que "supimos elegir bien" y se dedicaron "dos de cada tres euros a la transición verde y digital".

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"La España del pelotazo ha dado paso a la España del trabajo y del emprendimiento", ha subrayado Sánchez, quien ha añadido que España es hoy la economía europea que más ha crecido desde los niveles precovid, un 8,5 %, lo que significa "un 40 % más que la media de la eurozona y 22 veces más que Alemania".

Además, es la gran economía europea que más transferencias ha recibido en relación a su PIB, más de 60.000 millones de euros, cuando en las próximas semanas se materialice el sexto pago de los fondos, y que cerca del 43 % de los fondos ha ido a pequeñas y medianas empresas y a autónomos.

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"Creo que tenemos que aprender de los errores y más aún, de los aciertos, para impulsar una Europa que nunca más deje de seducir y atraer, que sea capaz de arrimar el hombro cuando llegan las dificultades", ha insistido Sánchez, al tiempo que ha subrayado que los fondos son "un ejemplo de patriotismo europeista" que volvió "a legitimar y a llenar de sentido a este gran proyecto común que se llama Unión Europea".

Durante su intervención el presidente también se ha referido a los presupuestos y ha dejado claro que "este Gobierno se va a batir el cobre para sacarlos adelante" y "volverán a ser rigurosos en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y ecológico".

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Por otra parte, ha recordado que el próximo lunes se va a renovar el escudo social puesto en marcha para hacer frente al impacto de la guerra en Irán y ha hecho un llamamiento a los grupos políticos para que lo apoyen y "estemos todos a la altura del momento y al servicio de su país". EFE