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Once años para cada uno de los tres Trinitarios acusados de un homicidio en tentativa

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Valladolid, 22 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a once años de prisión a cada uno de los tres miembros de la banda latina los Trinitarios que fueron juzgados por un delito de homicidio en grado de tentativa cometido contra un integrante del grupo Dominican Don't Play (DDP).

Los procesados también deberán indemnizar solidariamente a la victima en 2.860 euros por las lesiones causadas y en la cantidad de 7.000 euros por las secuelas, según la resolución judicial facilitada este lunes por fuentes del TSJCyL.

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Los tres acusados, Johan Y.C.L., nacido en Ecuador, Juan J.O.L. y Maicol Y.G.V., ambos naturales de Colombia, negaron durante el juicio su participación en los hechos durante su declaración y rechazaron que pertenecieran a grupos juveniles violentos.

Los hechos ocurrieron sobre las 23:31 horas del 22 de febrero de 2025, cuando tres jóvenes, todos ellos miembros activos del grupo juvenil Dominican Doń't Play (D.D.P.), transitaban por la céntrica calle de López Gómez de Valladolid en dirección a la plaza de la Universidad.

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Al llegar a la altura de la calle Santuario, salieron a su encuentro los procesados, miembros activos todos ellos del grupo juvenil Trinitarios, "enemigos acérrimos" de la banda D.D.P., según considera la sentencia como hechos probados.

De tácito y común acuerdo, comenzaron a gritar expresiones del tipo “patria”, “popote” y similares, que son utilizadas por los miembros de este grupo antes de iniciar una agresión, a la vez que se aproximaban hacia ellos, llevando uno de los acusados introducida la mano entre su ropa como si tuviera un arma blanca.

ESta situación motivó que dos de los jóvenes de DDP comenzaran a correr para alejarse de la zona ante el presentimiento y temor de sufrir una agresión con arma blanca.

La víctima permaneció en el lugar en un primer momento, comenzando a huir cuando los tres acusados, de común acuerdo, fueron hacia él para agredirle.

En la huida, el joven perseguido cayó al suelo, circunstancia que aprovecharon los encausados y dos de ellos le golpearon dándole patadas y puñetazos y le sujetaron, impidiendo su huida, mientras el otro procesado le apuñaló tres veces en la espalda con ánimo de causarle la muerte. EFE

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