Nace BISE, la alianza entre los 8 grandes eventos deportivos internacionales de Barcelona

Barcelona, 22 jun (EFE).- Barcelona dio este lunes un paso más en la consolidación de su liderazgo deportivo internacional con la presentación oficial de Barcelona International Sports Events (BISE), una nueva plataforma que agrupa a los ocho grandes eventos deportivos internacionales con mayor arraigo, trayectoria e impacto en el territorio.

Este 'Big 8' lo integran el CSIO Barcelona de hípica, el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó de tenis, la Zúrich Marató de Barcelona, la Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks, el Trofeo Conde de Godó de vela y la Volta Ciclista a Catalunya.

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La iniciativa, que se fraguó en 2025 en un primer acto celebrado en el Real Club de Polo de Barcelona, se ha oficializado este lunes en el Real Club de Tenis Barcelona-1899. Y nace con la voluntad de crear un espacio permanente de colaboración entre sus organizadores para compartir conocimiento, reforzar estrategias y generar sinergias.

Barcelona es una de las pocas ciudades del mundo capaz de albergar de forma continuada algunos de los eventos deportivos más prestigiosos y reconocidos del calendario internacional. Y BISE quiere aprovechar que esto convierte a la ciudad y a Cataluña en un referente global de la industria del deporte y en un territorio con una capacidad única para atraer talento, visitantes, inversión y proyección internacional.

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"BISE nace con el objetivo de reforzar el posicionamiento de Barcelona y Cataluña como referentes mundiales en la organización de grandes eventos deportivos, visibilizar su impacto económico, social y reputacional, compartir buenas prácticas entre organizadores y contribuir a garantizar la competitividad futura del territorio en un contexto internacional cada vez más exigente", declaró Santiago Mercè, presidente del CSIO Barcelona y que presidirá esta nueva plataforma los dos primeros años.

Por su parte, el regidor de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, calificó de "iniciativa magnífica" la creación de BISE, "porque reúne eventos muy diferentes entre sí, pero que comparten una característica fundamental: forman parte de la vida deportiva de Barcelona y se repiten año tras año, contribuyendo a engrandecer la ciudad".

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Escudé también destacó el arraigo de estas competiciones y su capacidad para generar "orgullo de pertenencia" entre los barceloneses, y subrayó que BISE puede contribuir a avanzar hacia modelos de financiación más sólidos y diversificados.

"La continuidad y el crecimiento de los grandes eventos no pueden depender únicamente de las aportaciones de la administración. Es necesario ampliar la capacidad de captar patrocinios, recursos y nuevas vías de financiación, y una plataforma como BISE puede ayudar a sus miembros a compartir experiencias y a trabajar conjuntamente en esta dirección", apuntó.

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Por su parte, César Thovar, representante territorial de Deportes en Barcelona, destacó la creación de BISE como "espacio para favorecer el diálogo y las alianzas entre el sector público y el privado", lo que permite "generar nuevas oportunidades para Barcelona y para el conjunto de Cataluña".

"Desde la Generalitat, entendemos el deporte desde una perspectiva de 360 grados: como una herramienta de salud, cohesión social, turismo y proyección del territorio. Son valores que debemos saber aprovechar y potenciar, e iniciativas como BISE pueden contribuir a ello de manera muy significativa", sentenció Thovar. EFE

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