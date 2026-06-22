Espana agencias

Maxi Araújo mantiene a Uruguay con vida

Guardar
Google icon

Santiago Carbone

Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- Maximiliano Araújo es uno de los responsables de que Uruguay se mantenga vivo en la Copa del Mundo. Con dos anotaciones y una asistencia, el atacante participó en todos los goles que marcó la Celeste hasta este domingo, y se perfila como un as en la decisiva partida contra España.

PUBLICIDAD

El equipo de Marcelo Bielsa igualó este domingo 2-2 con Cabo Verde en el partido que bajó el telón de la segunda jornada del Grupo H y complicó sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Antes, España tomó el liderato con 4 puntos al vapulear por 4-0 a Arabia Saudí, que cierra con uno.

En la parte intermedia flotan con 2 puntos Uruguay y Cabo Verde. 

En su estreno en la Copa del Mundo, la Celeste perdía por 1-0 frente a los dirigidos por Georgios Donis y Araújo se encargó de mantenerla en la lucha gracias a un tanto a los 80 minutos.

PUBLICIDAD

Este domingo, Uruguay nuevamente comenzó perdiendo y una vez más el jugador del Sporting portugués se encargó hacer pasar el susto.

Marcó el empate a los 44 minutos y asistió en el sexto minuto añadido al primer tiempo a Agustín Canobbio para establecer la remontada. Sin embargo, un error defensivo permitió que Cabo Verde pudiera celebrar nuevamente y dejar todo igual.

Ahora la Celeste debe pensar en España.

Nacido en Montevideo el 15 de febrero de 2000, el futbolista del Sporting es una de las grandes apuestas que Bielsa hizo en la selección uruguaya desde que llegó al banquillo.

Hasta el momento, el argentino dirigió a la Celeste en 36 encuentros desde que asumió el cargo en 2023. Araújo sumó minutos en 30 de esos partidos.

Fue convocado por primera vez a la selección en 2023 y se estrenó en un amistoso en que la Celeste goleó por 4-1 a Nicaragua. Fue titular y salió a los 75 minutos.

Pocos días después, disputó ante Cuba su segundo encuentro con Uruguay y marcó su primer tanto en una victoria por 2-0.

Hasta el momento, el atacante suma once triunfos, trece empates y seis derrotas en sus encuentros con la Celeste, en los que marcó cinco goles.

Tras el tanto que le convirtió a Cuba y antes de los que hizo a Arabia Saudí y Cabo Verde, el número 20 también celebró ante Panamá y Bolivia en la Copa América 2024.

Los dos puntos cosechados sobre seis disputados pusieron a Uruguay en una situación comprometida y tanto los jugadores como el cuerpo técnico tienen claro que una victoria frente a España es la única posibilidad de seguir con vida.

"No supimos cuidar el resultado y terminamos sufriendo", dijo Araújo tras el empate frente a Cabo Verde y añadió: "Los buscamos hasta el final, pero no alcanzó".

Con España en el horizonte y la necesidad de superar lo mostrado hasta hoy para buscar la clasificación a los diciseisavos de final, Araújo fue cortante: "No pasa nada con el resultado de España hoy. Tenemos que ganar".

El 26 de junio, la Celeste y los de Luis de la Fuente se pondrán cara a cara en Guadalajara. Allí Uruguay buscará una victoria que le permita seguir en el torneo, cuatro años después de haberse despedido en fase de grupos.

La Celeste saltará al campo a buscar los tres puntos y Maxi Araújo apunta a ser nuevamente una pieza clave del equipo. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gregorio Casamayor reflexiona sobre el poder de las decisiones en su nuevo libro

Infobae

Feijóo pide a Sánchez que asuma sus "responsabilidades políticas" por Ábalos y dimita

Infobae

Temas del día de EFE España del lunes 22 de junio de 2026 (13:50 horas)

Infobae

El museo Thyssen se llena de la luz apacible de los paisajes y bodegones de Carmen Laffón

Infobae

Margaret Atwood: Nunca en la era moderna se han prohibido tantos libros como ahora en EEUU

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

Feijóo redobla su presión contra los socios de Pedro Sánchez, pero no presentará una moción de censura: “A qué esperan, a que haya tres sentencias?”

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

El CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

ECONOMÍA

El País Vasco asume nuevas competencias en tráfico, circulación de vehículos y seguros agrarios: estas serán sus funciones

El País Vasco asume nuevas competencias en tráfico, circulación de vehículos y seguros agrarios: estas serán sus funciones

Derechos Sociales convoca ayudas de hasta 10.000 euros para estudiantes con discapacidad: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

Los españoles “malgastan” la paga extra: saldar deudas, crear un colchón de emergencia o invertir, las claves para aprovecharla mejor

DEPORTES

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

La dupla Lamine Yamal-Pedro Porro funciona: la relación entre los dos jugadores de la selección española dentro y fuera del campo

Las cuentas de España para clasificarse primera en el grupo H del Mundial y evitar a Argentina: qué pasa si gana, empata o pierde con Uruguay

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar