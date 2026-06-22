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La Policía Científica asegura que "no existe inteligencia forense sin el dato"

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Santander, 22 jun (EFE).- La responsable de la unidad que trabaja en escenas de delitos de la Policía Científica reconoce que tanto para sus investigaciones como para un juicio, "no existe inteligencia forense sin el dato", por lo que reivindica la importancia de la recogida, etiquetado y tratamiento de los datos.

Pilar Martín, jefa del Servicio de Actuaciones Operativas en la Unidad Central de la Investigación en la Escena del Delito de la Policía Científica, ha reconocido que todo debe complementarse con la información y los profesionales de otros departamentos.

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Esta responsable de la Policía Nacional ha hablado de recogida de vestigios y su correcta clasificación en la nueva edición del seminario que la Policía Científica organiza todos los años en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

Ha considerado también es determinante para la inteligencia forense el rastro de sangre, el uso óptimo de los 'kits' de reactivos o luces, porque ha asegurado que "todo empieza al ponerse el mono", pero a partir de ese momento, "todas las decisiones tienen consecuencias" en lo que viene después.

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Una de las herramientas de la Policía Científica es el 'Bincipol', un programa operable a través de una 'tablet' que permite registrar todo tipo de datos, desde la descripción de la escena, la dirección, los datos de las personas implicadas, los vehículos, el asunto, las huellas o, incluso, fotos.

A partir de esos primeros datos introducidos en la plataforma todos los agentes de las plantillas de la Policía Científica pueden tener un acceso más directo al contenido y entender fácilmente lo que sus compañeros han avanzado.

Se estima que el despliegue total de esta herramienta se realice para octubre o noviembre de este año, aunque la inspectora ha precisado que es algo "difícil" de saber y que podría ser el año que viene.

También ha resaltado la importancia de la "optimización" de la información recogida a través de 'kits' de reactivos, luces forenses o receptivos rojos y verdes, y su posterior revelado químico, procesos que desde las jefaturas se quieren "impulsar más" para dar relevancia al trabajo en la presunta escena del delito.

En su intervención, ha hablado también de otra herramienta de "hemovisión", con la que se logra reconstruir las escenas con tecnología 3D a partir del patrón de sangre en unos 15 minutos. EFE

egg/mg/jlp

(Foto)

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