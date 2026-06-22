Jaka Lakovic entrenará La Laguna Tenerife tras la marcha de Vidorreta

La Laguna (Tenerife), 22 jun (EFE).- El esloveno Jaka Lakovic será el nuevo entrenador de La Laguna Tenerife tras la marcha de Txus Vidorreta, según ha avanzado el club aurinegro en redes sociales.
El entrenador del Dreamland Gran Canaria hasta abril de este año sonaba hace días como el nuevo ocupante del banquillo tinerfeñista.
De 48 años de edad, como jugador Lakovic jugó, entre otros equipos, en el Panathinaikos griego y en el Barça, conjunto con el que conquistó dos ligas ACB, en 2009 y 2011, una Supercopa de España y una Euroliga, en 2010. EFE
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