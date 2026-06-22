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Feijóo pide a Sánchez que se vaya y convoque elecciones: la condena a Ábalos lo es "al Gobierno", el fin de la escapa

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Pedro Sánchez que se vaya, después de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años a su exnúmero dos José Luis Ábalos. En opinión de Feijóo esta es una condena al Gobierno y ha argumentado a este respecto, que el exministro de Transportes le llevó a la presidencia del Gobierno al actual jefe del Ejecutivo tras una moción de censura y ahora, ha advertido, "Pedro Sánchez debe irse tras él". "Es el fin de la escapada", ha espetado.

Feijóo ha pedido también que Pedro Sánchez convoque elecciones por que Sánchez es una "vergüenza" para el conjunto de los españoles en los foros internacionales, "rodeado de corrupción y con dos sencencias firmes" del Tribunal Supremo, una contra Ábalos y otra contra el Fiscal General.

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"Es indecente que siga un minuto mas, insostenible para sus socios e insoportable para los españoles, nadie le votó para las mordidas, ni para que se organizaran cacerías contra la Policía, la GC, los medios y la justicia", ha advertido.

(((Seguirá ampliación)))

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