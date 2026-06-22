El italiano Schwazer, positivo por dopaje, se declara inocente pero no irá a tribunales

Roma, 22 jun (EFE).- El atleta italiano Alex Schwazer, suspendido provisionalmente este lunes después de un posible positivo por dopaje, se declaró inocente aunque dijo que a sus 41 años no tiene intención de iniciar una batalla legal.

"He recibido esta mañana esta acusación de positivo por eritropoyetina (EPO): no he tomado nada, soy inocente, pero no me defenderé", declaró el deportista en rueda de prensa tras conocerse la notificación del control.

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El nuevo procedimiento contra el marchador fue iniciado este lunes por la Agencia Nacional Antidopaje de Alemania (NADA), tras detectarse EPO tanto en las muestras de sangre como de orina del atleta.

El control se realizó en el marco del Campeonato de Alemania de Marcha en Ruta, competición en la que Schwazer participaba.

Además de la suspensión provisional inmediata impuesta al deportista de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje, la agencia alemana confirmó que presentó una denuncia formal ante la fiscalía en virtud de la legislación penal antidopaje de ese país.

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Schwazer compareció ante los medios en Bolzano (Italia) para anunciar que no batallará legalmente en esta ocasión: "Cada uno tiene un límite de resistencia, un punto hasta donde puede llegar. Yo ya estuve muy cerca un par de veces y no quiero volver a vivir estas cosas", señaló, en alusión a la larga batalla jurídica que mantuvo tras su anterior positivo en 2016, un caso que la justicia italiana archivó.

El italiano fue campeón olímpico de 50 kilómetros marcha en Pekín 2008, además de campeón de Europa de 20 kilómetros en Barcelona 2010.

Su carrera estuvo marcada por varios casos de dopaje. Fue excluido de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tras dar positivo por EPO y, posteriormente, recibió una nueva sanción de ocho años por un control realizado en 2016, lo que le impidió competir en Río 2016 y frustró cualquier opción de alcanzar los Juegos de París 2024. EFE

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