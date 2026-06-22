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El fútbol genera 1.521 millones anuales de riqueza en Barcelona, según un informe

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Barcelona, 22 jun (EFE).- El fútbol genera 1.521 millones de euros de riqueza anuales y sostiene cerca de 28.000 puestos de trabajo en el área de Barcelona, según el informe 'El futbol que mou Barcelona' (El fútbol que mueve Barcelona), presentado este lunes en la sede de la C de Comerç de Barcelona.

Este estudio cuantifica el impacto económico de siete clubes ubicados en la capital catalana y su área metropolitana: el Barcelona, el Espanyol, el Sabadell, el Europa, el Sant Andreu, el Terrassa y L'Hospitalet.

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Además de la riqueza generada, medida en términos de valor añadido bruto, y el efecto sobre la ocupación, el informe estima que estos clubes tienen un gasto directo local de 981 los millones de euros y de 312 millones de euros en recaudación fiscal.

El conseller de Deportes, Berni Álvarez, ha valorado que "el deporte en Cataluña tiene una oportunidad" y ha subrayado que el fútbol no debe ser solo "un motor económico", sino que también debe "tener un retorno social y deportivo", que repercuta en la formación de deportistas y el estado de las instalaciones.

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Por su parte, el concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé, ha afirmado que "el sector empresarial tiene que hacer una apuesta clarísima" por el sector y ha exhortado a las federaciones a "ayudar a los clubes" con sus normativas.

"Estoy convencido de que tendremos la final de la 'Champions' masculina en 2029, la femenina en 2031 y lucharemos con Madrid y Casablanca para tener la final del Mundial 2030. Es difícil, pero no imposible", ha añadido.

Según el estudio, los dos clubes de LaLiga -se elaboró antes del ascenso a Segunda División del Sabadell- generan la mayor parte de esta riqueza: 1.300 el Barcelona y 200 el Espanyol, por cerca de 22 millones de los demás clubes.

Estos 1.521 millones de euros de riqueza generada anualmente se dividen en 720 millones de impacto directo, 232 indirecto y 569 inducido, mientras que en los 27.822 puestos de trabajo se dividen en 14.621 directos, 3.774 indirectos y 9.427 inducidos.

El estudio concluye que cerca del 73% del gasto vinculado al fútbol se produce dentro del área de Barcelona, algo que, en opinión de sus autores, refuerza su papel como dinamizador de la economía local. Añaden, además, que cada euro invertido en el fútbol genera 1,18 euros en riqueza para la ciudad y su área metropolitana.

Asimismo, el informe proyecta el impacto estimado de ascender a Segunda División para los clubes locales y afirma que supondría un cambio estructural en el modelo económico del club, derivado sobre todo del aumento en los ingresos en derechos audioviduales: de menos de 200.000 a una media de 7,9 millones de euros.

El estudio estima que este ascenso podría multiplicar por 2,4 la riqueza generada y por 2,6 los puestos de trabajo.

Si Sabadell, que lo acaba de hacer, Europa, Sant Andreu, Terrassa y L'Hospitalet subieran a LaLiga Hypermotion, el impacto adicional estimado sería de 40,6 millones de euros de nueva riqueza generada, 773 puestos de trabajo equivalentes a una jornada completa y 15,8 millones de euros anuales más de recaudación fiscal. EFE

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