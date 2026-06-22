El Circuit de Barcelona-Cataluña albergará en julio un festival de deportes urbanos

Barcelona, 22 jun (EFE).- El Circuit de Barcelona-Cataluña presentó este lunes el GRAVITEO Urban Sports Festival, un encuentro de deportes urbanos y alternativos que se celebrará del 17 al 19 de julio en el trazado ubicado en Montmeló (Barcelona).

En un mes, el circuito catalán, que recientemente ha acogido los grandes premios de Fórmula Uno y MotoGP, se transformará para organizar ocho competiciones de escalada, skateboarding (monopatinaje), roller freestyle (patinaje de estilo libre), scooter (patinete) y cultura urbana.

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Entre otras competiciones que albergará el evento destacan el campeonato de Europa de boulder (escalada sin cuerda) y una prueba del Circuito Europeo de Velocidad de Escalada Deportiva, además de los campeonatos de España de skateboarding (street y vert), roller freestyle y scooter street, y una Copa de España de Marcha Nórdica.

Además, el evento, al que se podrá asistir con una entrada gratuita mediante inscripción previa, combinará el deporte de alto rendimiento con pruebas populares (patinaje en línea y duatlón), exhibiciones deportivas de 3x3 de baloncesto, pickleball y circuitos híbridos de fuerza y resistencia, además de actividades, música en directo y zonas gastronómicas.

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El evento está organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Cataluña, la Fundación Deporte Joven, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

El acto de presentación contó con la presencia de Berni Álvarez, conseller de Deportes de la Generalitat de Cataluña, y de Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona.

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También han participado Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada, Carmelo Paniagua, presidente de la Real Federación Española de Patinaje, y Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica. EFE