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El base Dídac Cuevas renueva una temporada con el Básquet Coruña

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A Coruña, 22 jun (EFE).- El base catalán Dídac Cuevas amplió un año más, hasta junio de 2027, su contrato con el Leyma Básquet Coruña, con el que volverá a competir en la Liga Endesa tras debutar en el curso 2023-24 con el Casademont Zaragoza.

El jugador, internacional con las categorías inferiores de la selección española, llegó el pasado verano al conjunto naranja, con el que celebró su segundo ascenso consecutivo a la ACB tras conseguirlo un año antes con el San Pablo Burgos.

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Bajo la dirección de Carles Marco, Dídac Cuevas ha promediado 7.6 puntos, 2.9 rebotes y 5.4 asistencias para una valoración media de 11.6 créditos en los 40 partidos que disputó.

La renovación del base catalán completa el mínimo de cuatro ‘jugadores cupo’ que la ACB exige a los equipos que compiten en la liga Endesa -los otros tres son Dino Radoncic, Guillem Jou y Jacobo Díaz-.

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Además, el Básquet Coruña anunció el fichaje del base estadounidense Alonzo Verge (Rasta Vechta alemán) y la continuidad del base internacional brasileño Caio Pacheco. EFE

dmg/jpd

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