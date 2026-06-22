De la Barrera: "Veremos algo similar, pero con matices"

Las Palmas de Gran Canaria, 22 jun (EFE).- El nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Rubén De la Barrera, mostró este lunes su "ilusión, energía y orgullo" tras ser elegido como sustituto de Luis García en el banquillo insular y ha dejado claro que apostará por una línea de juego "similar", aunque "con matices".

El técnico gallego firma por una temporada, más otra opcional -independientemente de la categoría-, y ha asegurado que su propuesta de juego será "gobernar los partidos" y estar permanentemente en campo rival, una idea con la que está "convencido" de que lo van a "pasar bien".

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De la Barrera quiere "generar conexión con todas las partes de la Unión Deportiva" mediante un estilo futbolístico "que se lleva implementando aquí desde hace tiempo", y argumenta que "lo que sucede, conviene, y este es el momento ideal para que nuestros caminos se junten".

Y es que el técnico coruñés era un objetivo anhelado por el club grancanario "desde hace cuatro o cinco años", según admitió el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, en conferencia de prensa.

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Ahora bien, los contactos surgieron "hace dos días", como reconoció el propio entrenador, tras la decisión de Luis García de no aceptar la oferta de renovación, aunque desde el club recalcan que su salida ha sido un "acuerdo consensuado por ambas partes".

De la Barrera pretende transmitir que la Unión Deportiva "salga a ganar los partidos" y que sea un equipo "competitivo, valiente y con personalidad".

Del técnico saliente, el preparador gallego opina que es "un pedazo de entrenador por lo que proponía, porque transmitía estabilidad y solidez", y todo ello le producía "admiración".

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Además, subrayó que ambos se parecen "en la esencia de lo que pretendemos", como dominar el juego "hacia adelante", pero sin olvidar que deben "controlar lo que queda detrás".

Por su parte, el director deportivo del club, Luis Helguera, renovado para las próximas cinco temporadas, dijo que De la Barrera "encaja en el modelo" y era la primera opción que manejaban tras la marcha de Luis García.

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"Es un entrenador que vive y entiende el fútbol de la misma manera que nosotros, a nivel de juego y de oportunidades para la cantera", apuntó el encargado de diseñar la plantilla para la próxima temporada.

Por otra parte, Helguera confirmó que Andrés Rodríguez, Mateo Acimovic y Taisei Miyashiro firmarán por cuatro temporadas, mientras que Sergio Ruiz lo hará por dos, y una opcional.

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En el capítulo de renovaciones, Enzo Loiodice amplía su vinculación hasta 2028, mientras que Sandro Ramírez lo hará por una sola temporada. EFE

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