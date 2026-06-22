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De Efraín Álvarez a Vela, las joyas del 'soccer' que nacieron del césped de Los Ángeles

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Mikaela Viquiera

Los Ángeles (EE.UU.), 22 jun (EFE).- El asfalto, las canchas de barro y tierra y los parques se han consolidado como una de las canteras más ricas, pero a menudo invisibles, del fútbol internacional.

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Lejos de los reflectores de las grandes academias, Los Ángeles ha esculpido joyas como Efraín Álvarez, Carlos Vela o los hermanos Villarreal.

De los torneos dominicales de zonas como el este de Los Ángeles y Huntington Park han emergido los nuevos referentes del fútbol en un país que históricamente ha estado distanciado de este deporte, un sentimiento que emerge a través de la diversidad cultural y el arraigo de la comunidad latina a la pelota.

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Nacido y criado en el este de Los Ángeles, Álvarez rompió moldes desde su juventud al convertirse en uno de los jugadores más talentosos de la cantera de Los Angeles Galaxy, cuyo campo se utiliza en el Mundial para albergar los entrenamientos de la selección de Irán cada vez que pisa suelo estadounidense.

De raíces mexicanas, llegó a maravillar al mismísimo Zlatan Ibrahimovic: "Es, por mucho, el mayor talento de toda esta liga", aseguró el sueco cuando compartían vestuario en 2018, momento en que Álvarez tenía apenas 16 años.

Tras disputar más de 80 partidos con el conjunto angelino, el futbolista decidió dar un giro a su carrera para emigrar a la Liga MX, donde primero defendió los colores del Club Tijuana antes de concretar su traspaso al histórico club Chivas de Guadalajara.

A nivel internacional, y pese a haber representado a Estados Unidos en categorías menores, optó por defender la camiseta de la selección mexicana. Aunque no entró en la convocatoria para el Mundial de este año, se mantiene como una de las grandes promesas del fútbol azteca.

Inició su andadura profesional en las categorías inferiores del Galaxy, donde se destacó por su solidez defensiva.

Logró llamar la atención en el Viejo Continente, lo que le permitió dar el salto en 2021 al Club NXT, el equipo filial del Club Brujas de Bélgica, sumando una valiosa experiencia europea antes de regresar al primer equipo del Galaxy para pelear un puesto en la MLS.

Cuevas ha sido un pilar fundamental en el esquema de las selecciones juveniles de Estados Unidos, destacando especialmente en los procesos de la categoría sub-20.

Estos hermanos pasaron gran parte de su infancia compitiendo en los ásperos torneos dominicales de la poblada zona de Huntington Park, en el este de la ciudad angelina.

José se consagró a principios de la década de 2010 como una de las primeras grandes promesas del Galaxy. Hizo carrera principalmente en EE.UU., pasado de clubes como Orlando City —franquicia donde militará Antoine Griezmann la próxima temporada—, expandiendo después su trayectoria en ligas internacionales, como la de Filipinas.

Por su parte, Jaime siguió los pasos de su hermano mayor al firmar también por el Galaxy, para después consolidar su trayectoria dentro del circuito de la USL, las ligas de Segunda y Tercera División en Estados Unidos.

Aunque su caso es distinto al no haber surgido de las canchas de tierra angelinas, el atacante mexicano supone el faro de la identidad angelina y todo un fenómeno de éxito entre la comunidad latina.

Llegó a EE.UU. procedente de la Real Sociedad de España para convertirse en el primer "jugador franquicia" en la historia de Los Ángeles F.C., una figura reservada para estrellas internacionales cuyos contratos millonarios quedan excluidos del estricto tope salarial de la MLS.

Vela transformó por completo la cultura futbolística en California, comandando la época más gloriosa del otro club angelino, al conquistar la MLS Cup en 2022, junto a estrellas de la talla mundial del galés Gareth Bale y el italiano Giorgio Chiellini.

Tras cerrar su etapa sobre las canchas, selló su compromiso con la región al unirse al grupo de propietarios e inversionistas de la franquicia. Su legado es el espejo donde las nuevas generaciones sueñan con pasar del asfalto a la gloria. EFE

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