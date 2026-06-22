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Blaz Janc renueva con el Barça hasta 2030

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Barcelona, 22 jun (EFE).- El Barça y Blaz Janc han alcanzado un acuerdo para ampliar en dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, el contrato del extremo reconvertido a lateral, según ha informado este lunes el club azulgrana.

La renovación del internacional esloveno, que ya tenía vinculación hasta 2028, respondía a una petición expresa del técnico Carlos Ortega, quien recientemente, en una entrevista con EFE, destacó su "debilidad" por un jugador con el que se identifica por su etapa como deportista.

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El balcánico cumplirá así una década en la entidad, a la que llegó en el verano de 2020 procedente del Kielce polaco, y cierra además el capítulo de incertidumbre y rumores sobre una posible salida, en un contexto en el que varios clubes habían mostrado interés en su fichaje.

Su rendimiento ha sido especialmente destacado esta temporada. Las lesiones del capitán Dika Mem obligaron a Ortega a reajustar piezas, y Janc respondió como solución de emergencia en el lateral, consolidándose como un recurso de primer nivel en una campaña perfecta en la que el Barça ha conquistado los siete títulos en juego.

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En esta cuarta Liga de Campeones en seis años, el esloveno ha tenido un papel determinante. Su versatilidad en defensa y ataque ha permitido al técnico azulgrana reducir rotaciones y optimizar esfuerzos, con una actuación destacada en la final ante Füchse Berlin, en la que firmó seis goles y cinco asistencias.

A sus 29 años, Janc se ha consolidado como una pieza clave del equipo tanto por rendimiento como por liderazgo, acumulando ya seis Ligas Asobal, seis Copas del Rey, un Mundial de Clubes, tres Copas de España y cuatro Ligas de Campeones como azulgrana.

La continuidad del esloveno se enmarca en el plan de la dirección deportiva del Barça para consolidar el núcleo del equipo, estrategia que también incluyó la renovación de Timothey N'Guessan hasta 2029 y que contempla próximamente la ampliación del contrato del técnico Carlos Ortega, cuya negociación se encuentra en su fase final. EFE

avm/gmh/jpd

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