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Bélgica, ni un solo segundo por delante en el marcador

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 22 jun (EFE).- Dos empates en dos jornadas, el último este domingo a cero contra Irán, exponen de nuevo a la selección Bélgica a un riesgo evidente en la última jornada, como en Qatar 2022, después de dos duelos sin un solo segundo por delante en el marcador y con la necesidad de ganar a Nueva Zelanda para pasar a dieciseisavos.

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No se adelantó ni en la primera cita contra Egipto, con el 0-1 en contra en el minuto 20 de Emam Ashour, nivelado después en el 66 gracias a un gol en propia puerta (ningún futbolista de Bélgica ha anotado ningún tanto en este Mundial 2026); ni en la segunda frente a Irán, con el portero rival Alireza Beiranvand como el hombre del encuentro con hasta siete paradas, pero también con intervenciones claves de su guardameta, Thibaut Courtois.

En esta edición del torneo, hay ocho selecciones que ya han disputado los dos primeros encuentros en la misma situación, sin haber logrado ponerse en ventaja: Sudáfrica, Haití, Turquía, Curazao, Catar, Ecuador, Túnez e Irán, que comparte grupo y expectativas de clasificación con Bélgica.

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En los Mundiales, el último gol de un jugador de Bélgica (el de la presente edición ha sido de un rival en propia puerta) fue de Michy Batshuayi en el minuto 44 del duelo de la primera jornada de Qatar 2022 contra Canadá. También fue la última vez que tuvo ventaja en un encuentro, porque en aquel torneo después cayó 2-0 con Marruecos y fue eliminado con un 0-0 contra Croacia.

Un golpe duro que sigue latente en la mente de la selección. Ha sido un inicio por debajo de las expectativas, mientras aguarda una versión más concluyente de Kevin de Bruyne y recupera a Jeremy Doku, baja por enfermedad ante Irán y fundamental para el combinado de Rudi García, que está invicto en sus últimos quince partidos, pero al borde de la eliminación en el Mundial. Su única derrota fue en su estreno: 3-1 contra Ucrania el 25 de marzo de 2025. Nada más.

“Por supuesto que es una decepción”, admitió Courtois tras el empate sin goles frente a Irán. El seleccionador “habló brevemente” a lo jugadores al término del encuentro, según expuso el guardameta del Real Madrid, que consideró que el vestuario estaba “tranquilo”, mientras mira ya de forma directa a la última jornada y a una victoria que es pura supervivencia ya.

Con Egipto con cuatro puntos al frente del grupo y en la última jornada enfrentado a Irán, que tiene dos, Bélgica -también con dos- necesita ganar a Nueva Zelanda, que tiene un punto. Si el conjunto de Rudi García vence su encuentro, sea cual sea el marcador del otro duelo, estará en dieciseisavos de final. Incluso puede valerle el empate, pero, en ese caso, Irán tiene que perder con Egipto. EFE

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