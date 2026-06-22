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Ayyoub Bouaddi, la sensación del Mundial que recuerda a "Busquets, Xavi e Iniesta"

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Carlos Meneses

Basking Ridge (EE. UU.), 22 jun (EFE).- Ayyoub Bouaddi es la última joya de Marruecos y una de las grandes sensaciones del Mundial 2026. Tiene 18 años, estudia matemáticas, juega en el Lille y ya se lo rifa media Europa. En la concentración de su selección aseguran que tiene características de "Busquets, Xavi e Iniesta".

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"Tiene la cabeza muy amueblada". Así lo describen a EFE fuentes del combinado africano. De pelo largo, alto y de complexión delgada, su aspecto recuerda al de un adolescente desgreñado en vísperas de empezar la universidad.

Podría decirse que Bouaddi acaba de llegar al fútbol de selecciones mayores. Tan sólo ha jugado cinco partidos con el combinado absoluto marroquí, suficientes para maravillar a varios gigantes de Europa.

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Es un centrocampista con una gran visión de juego que recuerda al legendario trío del FC Barcelona, según describen las fuentes citadas.

Bouaddi, nacido en Francia, forma parte de esa generación de futbolistas nacionalizados que vinieron al mundo fuera de las fronteras marroquíes.

Creció en Creil, localidad situada a unos 70 kilómetros de París por carretera, donde empezó a tener contacto con la pelota con apenas cinco años e ingresó en la academia del Lille con sólo 14.

Lo del deporte le viene de familia. Su padre, Hassan Bouaddi, fue jugador de balonmano y, tras retirarse, se metió en la banca y ejerció como vicealcalde de Creil.

En paralelo, terminó los estudios preuniversitarios a los 16 años y hoy estudia la carrera de matemáticas. También tiene don de palabra, pues se proclamó vencedor de un concurso de oratoria, según la FIFA.

En el fútbol también fue precoz. Debutó en la Liga Conferencia, la tercera competición europea de clubes, con 16 años y 3 días.

El 2 de octubre de 2024, celebró su 17º cumpleaños con una victoria sobre el Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa (1-0). Esta última temporada se convirtió, además, en el jugador más joven en alcanzar los 50 partidos en la Ligue 1 de Francia.

Se formó para jugar con Mbappé, Dembélé y compañía en la selección absoluta francesa. Era el último paso que le quedaba después de pasar por todas las categorías inferiores. De hecho, fue el capitán del equipo sub-21.

Pero entraron en escena los Leones del Atlas dentro de su campaña para captar a jóvenes de ascendencia marroquí repartidos por el mundo.

Una estrategia que ha dado sus frutos: 19 de los 26 futbolistas que integran la convocatoria de Marruecos en esta Copa del Mundo nacieron en Francia, España, Bélgica, Países Bajos y Canadá. Bouaddi es uno de ellos, aunque costó 'ficharlo'.

"Fueron necesarias varias reuniones para convencerlo de que representara a Marruecos", reveló el seleccionador Mohamed Ouahbi tras empatar con Brasil (1-1) en la primera jornada del Grupo C.

En Francia se tiran de los pelos por haberlo dejado escapar. Con la absoluta de Marruecos debutó en un amistoso preparatorio para el Mundial contra Burundi, el pasado 26 de mayo. Suma apenas cinco partidos, los cinco como titular y dos de ellos de Copa del Mundo.

"Se exhibió como un crack contra Brasil. Un jugador tranquilo, simple, pero con una visión de juego que hace que todo fluya con más facilidad. Tiene un poco de Busquets, Iniesta y Xavi", comenta a EFE una fuente de la selección.

Los rumores sobre su salida a un grande de Europa se han disparado en las últimas semanas. La prensa habla del interés del Chelsea, Arsenal, Liverpool, París Saint-Germain (PSG), Real Madrid... Pero Bouaddi ahora "sólo está centrado" en el Mundial. EFE

(foto)

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