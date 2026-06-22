Absuelven a un joven de abuso sexual a una menor al no probarse que conociera su edad

Huelva, 22 jun (EFE).- La Audiencia de Huelva ha absuelto a un joven de 19 años del delito de abuso sexual (con la ley actual se trataría de agresión sexual) a una menor de 16 años al no quedar probado que conociera su edad, así como de los de descubrimiento y revelación de secretos, vejaciones y maltrato de obra por los se enfrentaba a penas que sumaban más de 14 años de prisión.

El tribunal lo ha condenado a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito leve de amenazas en el ámbito de la violencia de género, según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE.

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Se considera probado que el procesado mantuvo una relación sentimental sin convivencia entre agosto de 2021 y julio de 2022 con la víctima, que entonces tenía 15 años.

A pesar de que las acusaciones calificaron los hechos como abuso sexual conforme a la legislación anterior a 2022 -que fijaba la edad de consentimiento en los 16 años-, la sala ha decretado la exclusión de tipicidad por "falta de dolo".

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El tribunal ha considerado que no ha quedado acreditado que el acusado supiera que la menor tenía 15 años puesto que ella misma "mintió en sus redes sociales sobre su edad", y sus familiares, que conocían la relación, nunca advirtieron al joven de este extremo.

La Audiencia de Huelva también ha absuelto al encausado de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de vejaciones injustas.

Aunque la Fiscalía solicitó un año de cárcel por unos mensajes en la red social Instagram en los que el joven afirmaba que iba a difundir un vídeo íntimo de la menor, el tribunal dictamina que no se ha probado de forma fehaciente que la imagen publicada sin autorización corresponda realmente a la víctima, y ha aplicado el principio 'in dubio pro reo'.

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Asimismo, ha sido absuelto del delito de maltrato de obra por unos hechos supuestamente ocurridos en una playa en junio de 2022 al no quedar acreditada su comisión.

Los magistrados sí consideran probado el delito de amenazas leves en el ámbito de la violencia de género debido al contenido de una conversación privada que mantuvieron por Instagram en julio de 2022. El testimonio de la víctima ha sido considerado plenamente verosímil por la sala en este punto al no apreciarse un "propósito espurio".

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Además de los 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, la Audiencia ha impuesto al condenado la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante un año y un día, así como la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima. EFE

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