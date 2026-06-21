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Francia, necesitada de rodaje ante Irak

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Albert Traver

Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- La selección de Francia afronta este lunes ante Irak su segundo compromiso en el Mundial 2026 en busca del pase a los dieciseisavos de final y con la necesidad de ganar rodaje después de un estreno frente a Senegal en el que ganó, pero no convenció.

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Francia e Irak se enfrentarán a partir de las 17:00 hora local (21:00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos), el estadio de los Philadelphia Eagles de la NFL.

En su estreno frente a Senegal el pasado martes, Francia ganó por 3-1 gracias a un sólido segundo tiempo, pero dejó muchas dudas en una floja primera mitad en la que solo realizó un disparo a puerta, su peor registro en un Mundial desde 1966.

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Didier Deschamps se vio obligado a reordenar el ataque francés en la segunda mitad, desplazando a Ousmane Dembélé al costado derecho, situando a Michael Olise como mediapunta y dando entrada a Bradley Barcola en sustitución de su compañero en el PSG, Désiré Doué.

Ante Irak, número 60 del ranking FIFA, es probable que Deschamps opte por repetir la fórmula que le funcionó ante Senegal, incluso con Barcola de salida, para dar a sus hombres el rodaje que necesitan para alimentar sus aspiraciones de conquistar la tercera estrella.

Con este reajuste, Deschamps también tiene el reto de recuperar para la causa a Dembélé, el Balón de Oro, que fue el jugador peor valorado por los lectores de 'L'Équipe' entre los internacionales franceses tras el partido frente a Senegal.

Más allá de ganar rodaje, Francia tendrá como principal objetivo sellar su clasificación para la fase de eliminatorias, algo que conseguirá si suma los tres puntos, aunque la primera posición del grupo no se decidirá hasta la última jornada, en su duelo frente a la Noruega de Erling Haaland.

Kylian Mbappé hizo historia con su doblete al quedar como máximo goleador de Francia en los Mundiales, aunque su protagonismo quedó eclipsado por el 'hat-trick' de Lionel Messi, que igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de la competición.

Mbappé (14 goles) o Messi (16) apuntan a cerrar su paso por el torneo como máximos goleadores de la historia mundialista, y la oportunidad que se le presenta al '9' del Real Madrid ante Irak parece inmejorable para sumar.

Irak lo tiene muy complicado para superar la fase de grupos en su regreso al Mundial tras 40 años de ausencia, pero a los 'Leones de Mesotomia' les queda dejar una buena imagen frente a selecciones de primer nivel como Francia o Senegal.

Así fue contra Noruega, pese a encajar un 4-1. Aymen Hussein hizo el segundo gol mundialista de la historia de Irak, pero sobre todo los iraquíes mostraron en un despliegue físico y de voluntad que pueden sorprender a cualquiera.

Esa goleada que lideró Haaland, no parece motivo suficiente para que el australiano Graham Arnold modifique de manera significativa el once iraquí, que ya se habrá sacudido los nervios de su debut.

La dupla ofensiva formada por Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi es una auténtica amenaza que demostró su peligrosidad en la repesca ante Bolivia, donde Irak certificó su clasificación para el Mundial de 2026 en la última plaza disponible.

- Alineaciones probables:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps.

Irak: Jalal Hassan; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Ali Jassim, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi.

Seleccionador: Graham Arnold.

Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos).

Hora: 17:00 local (21:00 GMT). EFE

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