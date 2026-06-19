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Alpes 2030 revela sus logos, inspirados en la montaña y en la luz

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Redacción deportes, 19 jun (EFE).- Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de los Alpes Franceses 2030 cuentan ya con sendos logos, que simbolizan la luz y la montaña de la región y la conexión entre ambas citas, que cogen el testigo de los de Milán-Cortina.

La próxima edición de los Juegos invernales ha definido su denominación, Alpes 2030, que reemplaza a Alpes Franceses 2030, como se habían bautizado en un inicio, según han desvelado su Comité Organizador.

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Los emblemas, que combinan los colores de la bandera francesa con varias tonalidades, trazan una cumbre montañosa y simulan rayos de luz para resaltar el contorno del paisaje.

El punto de convergencia representa la unión entre la luz y la montaña y aspira a destacar la identidad unificada de ambos eventos.

"Una identidad compartida, dos expresiones complementarias. Un solo evento, dos momentos clave. Dos emblemas, una misma montaña", es el resumen del Comité Organizador sobre lo que representan los dos distintivos.

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Según el responsable de este organismo, Edgar Grospiron, la misma montaña unirá los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos: "Juntos, encarnan nuestra ambición: dar al olimpismo y al paralimpismo el mismo lugar, la misma fuerza y ​​visibilidad".

Los Juegos Olímpicos alpinos serán del 1 al 17 de febrero de 2030 y los Paralímpicos, del 1 al 10 de marzo.

Será la séptima ocasión en la que Francia organice una cita olímpica, después de las tres veces en que lo ha hecho París (1900, 1924 y 2024) y de los de invierno de Chamonix 1924, Grenoble 1968 y Albertville 1992. EFE

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