Espana agencias

PP y Vox urgen dimisión de Marlaska por mentir: Es peor que Leire, se vendió a la cloaca

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jun (EFE).- PP y Vox han vuelto a pedir en el Congreso este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en esta ocasión por negar durante un año los encuentros que la directora de la Guardia Civil le reveló haber mantenido con la exmilitante socialista Leire Díez.

"Usted es mucho peor que Leire: ella no fue nunca juez, nunca luchó contra la delincuencia y nunca encarnó una regeneración. Ella era cloaca desde el principio y usted se vendió a la cloaca a cambio de traicionar todo lo que fue. Levántese y váyase, señor ministro", ha exigido la diputada del PP Ana Vázquez en una dura intervención en el pleno del Congreso.

PUBLICIDAD

En una comparecencia donde el ministro ha explicado el choque de dos patrulleras de la Guardia Civil que causó la muerte de dos agentes el 8 de mayo en aguas de Huelva, los partidos de la derecha han aprovechado parte de sus intervenciones para arremeter contra Marlaska y los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.

En concreto, tanto Vázquez como el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro han acusado a Marlaska de mentir al negar durante un año los encuentros de la directora de la Guardia Civil, Mercederes González, con Leire Díez, una citas que ayer en el Senado la máxima responsable política del instituto armado reveló haber comunicado al ministro.

PUBLICIDAD

"Se ha tirado un año negando este hecho simplemente para proteger a la cloaca, la cloaca sanchista, la cloaca que pretendía atentar, en el sentido jurídico, civil y reputacional contra hombres y mujeres bajo su mando", ha sostenido Gil Lázaro.

En esta línea y tras cuestionar al ministro también por no acudir a los funerales de los dos guardias civiles, la diputada popular ha lamentado que la prioridad del ministro y de la directora de la Guardia Civil sea "seguir las órdenes de la cloaca" y no la de proteger a los agentes que luchan contra el narcotráfico.

Vázquez ha recordado a Marlaska que la denominada "fontanera" alardeaba de tener el control absoluto sobre la cúpula de la Guardia Civil y que eso solo podía suceder pro una razón: "Usted permitió que la cloaca tuviera el control del PSOE y que Leire intentase sabotear las investigaciones de la UCO".

Desde ERC, el diputado Francesc-Marc Álvaro ha apuntado que la credibilidad del ministerio está en duda tanto "por la corrupción realmente existente, la que se hace ver que existe o las narrativas que se generan desde el punto de vista de organismos como la UDEF o la UCO". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robles destaca el compromiso de España con la seguridad colectiva en el ejercicio MILEX 26

Infobae

Un episodio persistente de mucho calor elevará desde el domingo el peligro de incendios

Infobae

Italia regresará a la competición oficial en la Liga de Naciones en Roma

Infobae

La vista previa por las protestas en La Vuelta en Valladolid tendrá lugar el 10 de julio

Infobae

Maíllo (IU), sobre Leire Díez: "Se movía como Pedro por su casa en algunas instituciones"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama rechaza retirar el pasaporte al expresidente como pedía la Fiscalía

Qué es la “autorización universal voluntaria” que Zapatero ha entregado al juez Calama: una llave maestra para el secreto bancario, pero tiene trampa

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid cumple su promesa y manda un informe sobre el caso Negreira a la UEFA

Las normas del Islam que llevan a la FIFA a impedir que las banderas de Arabia Saudí e Irak toquen el césped en el Mundial 2026

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026