PP y Vox urgen dimisión de Marlaska por mentir: Es peor que Leire, se vendió a la cloaca

Madrid, 17 jun (EFE).- PP y Vox han vuelto a pedir en el Congreso este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en esta ocasión por negar durante un año los encuentros que la directora de la Guardia Civil le reveló haber mantenido con la exmilitante socialista Leire Díez.

"Usted es mucho peor que Leire: ella no fue nunca juez, nunca luchó contra la delincuencia y nunca encarnó una regeneración. Ella era cloaca desde el principio y usted se vendió a la cloaca a cambio de traicionar todo lo que fue. Levántese y váyase, señor ministro", ha exigido la diputada del PP Ana Vázquez en una dura intervención en el pleno del Congreso.

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En una comparecencia donde el ministro ha explicado el choque de dos patrulleras de la Guardia Civil que causó la muerte de dos agentes el 8 de mayo en aguas de Huelva, los partidos de la derecha han aprovechado parte de sus intervenciones para arremeter contra Marlaska y los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.

En concreto, tanto Vázquez como el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro han acusado a Marlaska de mentir al negar durante un año los encuentros de la directora de la Guardia Civil, Mercederes González, con Leire Díez, una citas que ayer en el Senado la máxima responsable política del instituto armado reveló haber comunicado al ministro.

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"Se ha tirado un año negando este hecho simplemente para proteger a la cloaca, la cloaca sanchista, la cloaca que pretendía atentar, en el sentido jurídico, civil y reputacional contra hombres y mujeres bajo su mando", ha sostenido Gil Lázaro.

En esta línea y tras cuestionar al ministro también por no acudir a los funerales de los dos guardias civiles, la diputada popular ha lamentado que la prioridad del ministro y de la directora de la Guardia Civil sea "seguir las órdenes de la cloaca" y no la de proteger a los agentes que luchan contra el narcotráfico.

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Vázquez ha recordado a Marlaska que la denominada "fontanera" alardeaba de tener el control absoluto sobre la cúpula de la Guardia Civil y que eso solo podía suceder pro una razón: "Usted permitió que la cloaca tuviera el control del PSOE y que Leire intentase sabotear las investigaciones de la UCO".

Desde ERC, el diputado Francesc-Marc Álvaro ha apuntado que la credibilidad del ministerio está en duda tanto "por la corrupción realmente existente, la que se hace ver que existe o las narrativas que se generan desde el punto de vista de organismos como la UDEF o la UCO". EFE

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