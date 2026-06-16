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A prisión por estafar con una promoción inmobiliaria ficticia de futura construcción

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Valladolid, 16 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Valladolid, que ha ingresado en prisión por orden judicial, como supuesto autor de falsedad documental y estafa cometidas al quedarse con reservas de pisos de una promoción inmobiliaria ficticia de viviendas de futura construcción.

El arrestado captaba a potenciales compradores y solicitaba cantidades económicas en concepto de reserva sin disponer de los terrenos ni de proyecto real alguno, han informado este martes fuentes policiales.

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La investigación se abrió porque un ciudadano informó a la Policía de que, al interesarse por una promoción de viviendas anunciada en una aplicación de internet, fue puesto en contacto con una inmobiliaria que le facilitó información del supuesto proyecto.

Posteriormente, dos mujeres que actuaban como comerciales se reunieron con él para ofrecerle detalles adicionales, llegando incluso a mostrarle un plano de la zona para que eligiera la ubicación de la vivienda.

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 Las dos comerciales contactaron nuevamente con el interesado para advertirle de que no efectuara ningún pago, al sospechar que la promoción pudiera tratarse de una estafa.

Manifestaron que no tenían clara la identidad del hombre que se presentaba como arquitecto y promotor, con quien tenían concertada una reunión esa misma tarde.

Los agentes se desplazaron al lugar para comprobar la veracidad de la información y la identidad del supuesto promotor.

 En el punto de encuentro, los funcionarios localizaron a un hombre reunido con las dos mujeres. Al proceder a su identificación, observaron que la fisonomía del portador no coincidía con la fotografía del documento presentado.

Antes de ser trasladado al vehículo policial para su plena identificación en dependencias policiales, manifestó voluntariamente que el documento pertenecía a su hermano y que podría tener procedimientos judiciales pendientes.

En ese momento fue informado de su detención por un delito de falsedad documental.

Una vez en dependencias policiales, se confirmó su verdadera identidad, constatándose que tenía 16 requisitorias judiciales en vigor, dos de ellas de detención e ingreso en prisión.

Los agentes tuvieron conocimiento de una denuncia presentada el 4 de mayo en Gijón. La denunciante relató que un hombre, haciéndose pasar por arquitecto y representante de un estudio de arquitectura, le ofreció a su inmobiliaria colaborar en la comercialización de unas supuestas parcelas con proyecto de construcción de viviendas en la provincia de Valladolid.

Tras iniciar las gestiones, la inmobiliaria comenzó a recibir llamadas de potenciales clientes, que eran derivados al ahora detenido, quien continuaba con las gestiones de reserva y venta.

 Posteriormente, la denunciante descubrió que el hombre estaba solicitando depósitos económicos a los clientes, que no eran entregados a los propietarios de las parcelas, sino a terceros.

 Además, el supuesto arquitecto no aportó documentación física en ningún momento y, al comprobar la dirección de la empresa que decía representar, se constató que en ese lugar solo existía un edificio en ruinas.

 Hasta el momento se ha acreditado un perjuicio económico a dos víctimas, de 3.450 euros a un primer afectado y mil euros a un segundo perjudicado. EFE

erbq/jdm

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