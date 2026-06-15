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El letón Rolands Smits abandona el Efes y es un nuevo cupo español en el mercado

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Redacción Deportes, 15 jun (EFE).- El Anadolu Efes y el ala-pívot letón Rolands Smits alcanzaron un acuerdo para rescindir su contrato, según informó el club turco este lunes, y, de esta forma, convertirse en agente libre en condición de cupo en caso de un posible retorno al baloncesto español.

El interior, formado en la cantera del Baloncesto Fuenlabrada, computa como jugador de formación local (JFL) en el reglamento de la Liga Endesa, por lo que su incorporación se traduciría en un cupo para cualquier plantilla, que debe disponer de al menos cuatro jugadores de esta categoría en cada una de sus convocatorias.

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Smits se incorporó a las filas del Andadolu Efes en 2024. Pese a que en un inicio se detalló que firmó por dos años con la entidad, el propio equipo habló hoy en un comunicado de "rescisión de contrato".

En esta última temporada en el conjunto turco, entrenado desde hace unos meses por el español Pablo Laso, el letón promedió 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 0,7 asistencias en la Euroliga y 4,7 puntos, 3,3 rebotes y 0,6 asistencias en la Superliga Turca de Baloncesto.

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Con pasado en otros clubes participantes en la Euroliga como el Barça o el Zalgiris lituano, Smits, de 30 años y 2,08 metros de altura, será libre para negociar un contrato este verano con cualquier equipo.

"Agradecemos a Rolands Smits, quien ha llevado nuestra camiseta durante dos temporadas y ganó con nuestro club la Copa del Presidente, por sus contribuciones. Le deseamos éxito en el resto de su carrera. ¡Gracias, Rolands!", dijo el Efes en sus redes sociales. EFE

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