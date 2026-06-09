Illa pide "respeto" a los docentes para que la visita del papa transcurra con "normalidad"

Barcelona, 9 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido este martes en que respeta las movilizaciones de profesores, a quienes también les ha pedido "respeto" para que la visita del papa León XIV "pueda transcurrir con normalidad".
Los docentes catalanes volverán a manifestarse hoy en Barcelona, coincidiendo con la visita del pontífice a la capital catalana, donde tiene actos programados este martes y mañana miércoles, y con el inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Cataluña, que quieren evitar entorpecer.
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En declaraciones a 3Cat, Illa ha destacado que la resolución de este conflicto educativo es "una prioridad para el Govern", que mantiene su "mano tendida" con los sindicatos y su "voluntad de desplegar el acuerdo" ya sellado en materia retributiva.
"Mi respeto hacia los docentes y su tarea, mi comprensión de los cambios que ha habido en el ámbito de la educación y señalar que es una prioridad para el Govern", ha indicado Illa.
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También ha dicho que espera que "las cosas puedan encarrilarse en la mejor de las direcciones". EFE
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