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Empieza con normalidad la PAU en Cataluña, sin incidencias pese a la llegada del papa

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Barcelona, 9 jun (EFE).- Los 223 tribunales que participan en la prueba de acceso a la universidad (PAU) en Cataluña, que se lleva a cabo entre este martes y el jueves, se han constituido en el primer día de los exámenes en el horario previsto y sin incidencias detectadas, pese a coincidir con la llegada del papa León XIV a Barcelona.

Así lo ha confirmado a EFE el Departamento de Investigación y Universidades, después de que 45.821 estudiantes de toda Cataluña hayan acudido este martes a la PAU para enfrentarse al primer examen, el de Lengua y Literatura castellanas, que ha comenzado a las 9:00 horas, como estaba previsto.

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Según el departamento, todos los tribunales "se han constituido a la hora que tocaba" en un día en el que también tendrá lugar una nueva manifestación de docentes, que se han comprometido a no entorpecer la movilidad de los estudiantes que se examinan en la PAU. EFE

(Foto) (Vídeo)

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