El acusado por el incendio de Berlanga del Bierzo (León) en 2025 reconoce los hechos y acepta 4 años y medio de prisión

El acusado como autor del incendio producido Berlanga del Bierzo (León) el día 28 de agosto de 2025, que obligó a evacuar de forma preventiva a 400 vecinos, ha reconocido los hechos, se conforma con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y se ha dictado sentencia de conformidad, que ya es firme, por la que se le impone una condena de cuatro años, seis meses y un día de prisión.

La Guardia Civil detuvo el mismo día del suceso al varón como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado (al existir voluntad y premeditación) causado sobre las 17.00 horas en las proximidades de la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo con siete puntos de ignición, que alcanzó Índice de Gravedad Potencial (IGR 2) y obligó a evacuar a 400 personas.

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En la madrugada de ese mismo día, sobre las 3.30 horas, ya prendió fuego a restos de arbustos y material vegetal que había agrupado previamente (sobre las 21.00 horas) en la localidad de Langre (cinco puntos de ignición mediante mechero). Dichos conatos de incendio no llegaron a expandirse debido a la rápida intervención de los agentes de la Guardia Civil.

Posteriormente, a las 17.00 horas del día 28 de agosto, el acusado procedió a prender fuego a la zona boscosa ubicada en la localidad de Berlanga del Bierzo mediante la generación de siete puntos diferentes de encendido a lo largo de 1.000 metros, en un camino ubicado en una zona boscosa.

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ADMISIÓN DE LA AUTORÍA

Unos 20 minutos más tarde del inicio del fuego un agente medioambiental llamó a la Guardia Civil de León para informar de que había visto a un individuo que salía de la zona donde al parecer había comenzado ese incendio, lo que provocó que inmediatamente se movilizaran las patrullas existentes por la zona. El acusado admitió ante el agente ser el autor del fuego.

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Un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil, concretamente de Zaragoza, que se encontraba desplegado en apoyo a la Comandancia de León por la grave situación existente por los incendios forestales que asolan la provincia, procedió a la detención de una persona que coincidía con la descripción dada por los agentes medioambientales, que además pretendió darse a la fuga ante la presencia de la patrulla. El acusado volvió a admitir ser el autor de del incendio presente en la zona y de haberse desecho del mechero con el que lo produjo.

El arrestado fue trasladado al puesto de la Guardia Civil más cercano para la toma de declaración y posteriormente las diligencias y el detenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

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El Juzgado de Instrucción 1 de Ponferrada acordó al día siguiente del suceso, el 29 de agosto de 2025, la libertad provisional para el detenido por causar el incendio, aunque con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital El Bierzo tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud. Posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario de Villahierro (León), donde ha permanecido hasta ahora.

EL FUEGO

El incendio de Berlanga del Bierzo se dio por extinguido a las 12.15 horas del día 4 de septiembre de 2025, aunque quedó controlado a las 16.20 horas del 29 de agosto y afectó a 7,09 hectáreas, 2,09 de las cuales de terreno arbolado y otras cinco, de matorral y monte bajo.

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TRASLADO A UN CENTRO PSIQUIÁTRICO

Según la Fiscalía el acusado se encuentra afectado de un coeficiente intelectual límite con personalidad disocial, aunque no presenta alteraciones de sus capacidades volitivas e intelectivas, por lo que es consciente de la magnitud y alcance de sus acciones. Durante la vista oral el acusado ha solicitado ser trasladado a un centro psiquiátrico.

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Tras aceptar el acuerdo el acusado ha aceptado una condena de cuatro años, seis meses y un día de prisión, así como a 21 meses y un día de multa con una cuota diaria de seis euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

Como responsabilidad civil, tendrá que indemnizar a la Junta de Castilla y León (Consejería de Fomento y Medio Ambiente) con 44.770,8 euros por los gastos de extinción; a los titulares de montes particulares, con 7.772,2 euros y al Gobierno de España, con 17.885,1 euros por gastos de extinción.

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