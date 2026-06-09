Condenado a 5 años de expulsión de España por matar al gato de su pareja en Torrevieja

Torrevieja (Alicante), 9 jun (EFE).- Un juzgado de Orihuela, con sede en Torrevieja, ha impuesto una pena de cinco años de expulsión de España a un hombre de 29 años que mató al gato de su pareja en la vía pública, hechos por los que se le ha condenado por violencia vicaria y maltrato animal.

Según ha informado la Policía Nacional, este hombre ha sido detenido tras conocerse la sentencia este lunes, de modo que se procederá a su traslado a Colombia, su país de origen, en las próximas horas.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril, cuando el varón de 29 años pateó al gato de su pareja en la calle Jacarilla de Torrevieja.

La mujer interpuso una denuncia por violencia vicaria, es decir, la que es ejercida contra los seres queridos de la víctima, en este caso un animal. EFE

PUBLICIDAD