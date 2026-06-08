Víctima de un ataque con un sacacorchos niega que intimidara al acusado con un cuchillo antes de la agresión

El hombre que supuestamente fue atacado por la espalda con un sacacorchos por otro hombre por rechazar unas proposiciones sexuales ha negado este lunes que antes intimidara al sospechoso con un cuchillo y que fuera él el que le hiciera las insinuaciones.

Así lo ha afirmado en la primera sesión del juicio que se celebra entre este lunes y este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

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La Fiscalía solicita para el acusado, que declarará en último lugar este martes, una condena a 15 años de prisión y el pago de una indemnización de más de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de asesinato.

La víctima ha declarado que tras mantener una conversación en un establecimiento de las inmediaciones de la plaza de las Columnas de Palma subieron ambos a una habitación que tenía alquilada, donde ambos bebieron cervezas y whisky hasta estar "muy borrachos".

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La víctima ha reconocido que tenía un cuchillo, pero ha negado que, como ha declarado más tarde un policía nacional recogiendo la versión del acusado, lo usara para intimidar al sospechoso ni para amenazarle con intenciones sexuales.

Fue el acusado, según su versión, quién empezó a tocarle la pierna, momento en que él lo rechazó y trató de abandonar la estancia. "Me empieza a tocar y reacciono. Cuando me voy hacia la puerta noté los pinchazos en la espalda", ha indicado.

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Un conocido de la víctima, que era el que le alquilaba la estancia y que subió a la azotea "tras escuchar dos grandes estruendos", se encontró con la víctima ensangrentada, pero con el sospechoso pidiendo perdón al atacado y tratando de taparle las heridas con una camiseta. El ahora procesado, según el conocido, pedía que no llamaran a la policía.

En la primera sesión del juicio ha declarado también como testigo la madre del acusado, que ha afirmado que su hijo estuvo internado en un centro psiquiátrico, que sufría visiones por el consumo de drogas y que en la infancia sufrió abusos sexuales, situación que se reveló cuando tenía 25 años.

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Los sanitarios que atendieron a la víctima han apuntado a la gravedad de las heridas que sufrió el hombre. Todos han coincidido en que la víctima estaba en estado muy grave, que tuvieron que reanimarlo y que había mucha sangre. "Tenía muy mala pinta, flipo de que a día de hoy la víctima camine", ha afirmado uno de ellos.

Por su parte, los policías locales que acudieron a la llamada de auxilio han recordó que se encontraron al supuesto agresor abrazando a la víctima, aunque sin concretar sí taponaba o no las heridas.

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Más tarde, un policía nacional sí que afirmado que el acusado estaba presionando la herida de la víctima.

Otro agente de la policía nacional ha trasladado la versión del acusado, según la cual había sido la víctima quien le amenazó con un cuchillo para mantener relaciones sexuales.

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Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la mañana del 2 de febrero de 2025 en la azotea de un edificio de la capital balear.

El procesado le tocó la pierna con intenciones sexuales, pero la víctima le rechazó y le propinó un empujón. Como respuesta, el acusado le abordó por la espalda y le propinó múltiples puñaladas --en el costado, en la cabeza, en el pectoral...-- con un sacacorchos.

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