Espana agencias

Víctima de un ataque con un sacacorchos niega que intimidara al acusado con un cuchillo antes de la agresión

Guardar
Google icon
Imagen 3QPOO3ZLTZDQNGJ2VJJ77KRQJA

El hombre que supuestamente fue atacado por la espalda con un sacacorchos por otro hombre por rechazar unas proposiciones sexuales ha negado este lunes que antes intimidara al sospechoso con un cuchillo y que fuera él el que le hiciera las insinuaciones.

Así lo ha afirmado en la primera sesión del juicio que se celebra entre este lunes y este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

PUBLICIDAD

La Fiscalía solicita para el acusado, que declarará en último lugar este martes, una condena a 15 años de prisión y el pago de una indemnización de más de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de asesinato.

La víctima ha declarado que tras mantener una conversación en un establecimiento de las inmediaciones de la plaza de las Columnas de Palma subieron ambos a una habitación que tenía alquilada, donde ambos bebieron cervezas y whisky hasta estar "muy borrachos".

PUBLICIDAD

La víctima ha reconocido que tenía un cuchillo, pero ha negado que, como ha declarado más tarde un policía nacional recogiendo la versión del acusado, lo usara para intimidar al sospechoso ni para amenazarle con intenciones sexuales.

Fue el acusado, según su versión, quién empezó a tocarle la pierna, momento en que él lo rechazó y trató de abandonar la estancia. "Me empieza a tocar y reacciono. Cuando me voy hacia la puerta noté los pinchazos en la espalda", ha indicado.

Un conocido de la víctima, que era el que le alquilaba la estancia y que subió a la azotea "tras escuchar dos grandes estruendos", se encontró con la víctima ensangrentada, pero con el sospechoso pidiendo perdón al atacado y tratando de taparle las heridas con una camiseta. El ahora procesado, según el conocido, pedía que no llamaran a la policía.

En la primera sesión del juicio ha declarado también como testigo la madre del acusado, que ha afirmado que su hijo estuvo internado en un centro psiquiátrico, que sufría visiones por el consumo de drogas y que en la infancia sufrió abusos sexuales, situación que se reveló cuando tenía 25 años.

Los sanitarios que atendieron a la víctima han apuntado a la gravedad de las heridas que sufrió el hombre. Todos han coincidido en que la víctima estaba en estado muy grave, que tuvieron que reanimarlo y que había mucha sangre. "Tenía muy mala pinta, flipo de que a día de hoy la víctima camine", ha afirmado uno de ellos.

Por su parte, los policías locales que acudieron a la llamada de auxilio han recordó que se encontraron al supuesto agresor abrazando a la víctima, aunque sin concretar sí taponaba o no las heridas.

Más tarde, un policía nacional sí que afirmado que el acusado estaba presionando la herida de la víctima.

Otro agente de la policía nacional ha trasladado la versión del acusado, según la cual había sido la víctima quien le amenazó con un cuchillo para mantener relaciones sexuales.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la mañana del 2 de febrero de 2025 en la azotea de un edificio de la capital balear.

El procesado le tocó la pierna con intenciones sexuales, pero la víctima le rechazó y le propinó un empujón. Como respuesta, el acusado le abordó por la espalda y le propinó múltiples puñaladas --en el costado, en la cabeza, en el pectoral...-- con un sacacorchos.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hugo Sochurek, el talento más joven en la historia de la selección checa

Infobae

Grupos de sevillistas preparan una manifestación ante la incertidumbre que rodea al club

Infobae

Sinner se somete a pruebas médicas tras su malestar físico en Roland Garros

Infobae

Roberto Martínez llega a los 100 goles y es el técnico más rápido en lograrlo con Portugal

Infobae

Abogados Cristianos ve "evidentísimo" los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la plaza de David Sánchez

Abogados Cristianos ve "evidentísimo" los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la plaza de David Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

Más allá del histórico discurso del papa León XIV en el Congreso: Nogueras le pide que hable catalán y Sumar le entrega una carta del Sindicato de Inquilinas

León XIV reclama al Congreso una acogida “respetuosa” y una “integración real” para los inmigrantes

Pedro Sánchez, tras el encuentro con el Papa León XIV: “Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones”

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

ECONOMÍA

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

El precio de la vivienda sigue al alza: crece un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, según el INE

Así avanza la pasarela al RETA para mutualistas colegiados: claves y novedades de la reforma que se vota en el Congreso esta semana

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes