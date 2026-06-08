Suben a quince los medios aéreos que luchan contra el fuego en Villanueva (Huelva)

Huelva, 8 jun (EFE).- El Plan Infoca ha ampliado de nuevo los medios movilizados por tierra y aire para trabajar en la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje Los Turbios del término municipal de Villanueva de Los Castillejos, en la provincia de Huelva, donde están activos quince medios aéreos.

En el incendio, declarado a las 13.15 horas, trabajaban dos horas más tarde de su inicio once medios aéreos: dos helicópteros pesados y dos semipesados, cuatro anfibios ligeros, un avión de coordinación y dos aviones de carga en tierra, que se han visto ampliados hasta los quince al incorporarse un helicóptero semipesado, un avión de coordinación y dos aviones de carga en tierra más.

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Por tierra, el despliegue lo conformaban: once grupos de bomberos forestales, cuatro Brigadas de Incendios Forestales (Bricas), dos técnicos de Operaciones y tres agentes medioambientales; este contingente terrestre está apoyado por seis autobombas, tres tractores y un buldócer.

La evolución del incendio ha elevado el número de efectivos a los 110 que trabajan con cinco autobombas y cuatro tractores, al tiempo que se han activado la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMIT). EFE

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