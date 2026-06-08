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León XIV defiende en el Congreso que la fe no puede ser irrelevante para la vida pública

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Madrid, 8 jun (EFE).- El papa León XIV ha defendido en el Congreso de los Diputados la libertad religiosa y que la fe "no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones" pero "tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública".

"La legítima autonomía del orden temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso", ha manifestado el pontífice.

Y ha añadido que "la libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la tutela jurídicamente; y evita que alguien tenga que renunciar a contribuir a la sociedad en la que vive por causa de su fe".

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En su histórico discurso, León XIV -primer pontífice en hablar ante el Congreso- ha subrayado que "el sigilo sacramental de la confesión reviste una importancia especial para la Iglesia católica" pues "se inserta en el ámbito más amplio de la libertad religiosa, que garantiza a las comunidades creyentes un espacio propio de vida, organización y disciplina interna".

El papa no ha entrado en detalles sobre esta reflexión que parece dirigida al debate que se ha producido en Francia -país que visitará en septiembre- en torno a este asunto.

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En concreto, la Asamblea Nacional francesa aprobó el 1 de junio, por 187 votos a favor y ninguno en contra, una ley de protección de menores expurgada de su artículo más polémico: la cláusula que habría obligado a los sacerdotes a denunciar ante las autoridades los abusos conocidos en el marco de la confesión.

La disposición fue retirada por falta de consenso tras días de debate encendido en el que se cruzaron argumentos teológicos, jurídicos e ideológicos. EFE

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