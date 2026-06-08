La colaboración entre la Sgae y la revista Godot da nombre al premio a mejor autoría

Madrid, 8 jun (EFE).- La revista Godot, especializada en artes escénica, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores por el que el premio a mejor autoría pasará a denominarse Premio Godot SGAE en los próximos galardones que se celebrarán el 15 de junio en el Gran Teatro Pavón.

La gala será presentada y dirigida por 'Las Niñas de Cádiz', compañía de teatro formada por Alejandra López, Ana López Segovia y Rocío Segovia y en ella se concederán 20 estatuillas, diseñadas por la artista madrileña TraperAna.

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La ceremonia tendrá como protagonista al intérprete Carlos Hipólito, Premio Godot de Honor 2026. EFE