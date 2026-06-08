El Sindicato de Inquilinos pide por carta al papa su intervención frente a la especulación

Madrid, 8 jun (EFE).- El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha pedido este lunes al papa que aproveche su visita a España para intervenir a favor del derecho a la vivienda digna y luchar contra la especulación inmobiliaria y le ha solicitado una audiencia para que conozca su trabajo.

Así se lo ha reclamado el colectivo vecinal en una carta que ha entregado la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, a León XIV durante el saludo a los representantes de los grupos parlamentarios con motivo de su presencia en el Congreso de los Diputados, en una sesión conjunta de la Cortes.

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El sindicato traslada en la misiva al pontífice la crisis de vivienda en Madrid y, más concretamente, cómo está afectando a los inquilinos que residen en viviendas propiedad de entidades vinculadas a la Iglesia católica.

"Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación", afirma y pregunta: ¿en qué momento lo económico ha pasado por encima de lo humano?".

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Por eso, solicita al papa su ayuda para "restaurar la dignidad en Madrid, frenar la especulación y extender los valores de solidaridad, justicia y fraternidad". EFE