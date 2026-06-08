Espana agencias

El compromiso de León XIV con las víctimas de abusos: que la Iglesia sea un lugar seguro

Guardar
Google icon

Madrid, 8 jun (EFE).- La posición de León XIV frente a los abusos en el seno de la Iglesia y su actitud con las víctimas era una de las principales incógnitas de su visita a España, que el pontífice ha ido despejando el tercer día de su visita, primero con una reunión con los obispos españoles y, después, con un encuentro con seis víctimas.

Tras su histórico discurso en el Congreso, en el que no ha mencionado los abusos, el papa ha acudido a la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde ha pedido a los obispos que respondan a esa "plaga" con la escucha, la verdad, la justicia y la reparación.

PUBLICIDAD

"Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación", ha proclamado el pontífice en un alegato sujeto a múltiples interpretaciones y que no ha sido suficiente para las víctimas.

Poco después, León XIV ha recibido en la sede de la Nunciatura, donde se aloja en Madrid, a seis víctimas de abusos con quienes se ha reunido durante más de una hora en un encuentro que ha sido criticado por las asociaciones a las que no ha recibido y se sienten excluidas.

PUBLICIDAD

De los pocos detalles que han trascendido de esa reunión se sabe que las víctimas le han trasladado varias propuestas para mejorar la respuesta de la Iglesia ante los casos de abusos. También que las víctimas han sido propuestas por el Defensor del Pueblo, las diócesis, la Conferencia Episcopal y el proyecto Repara de atención a afectados del Arzobispado de Madrid.

El pontífice, según ha informado el Vaticano, las ha escuchado "con afecto y atención" y se ha comprometido a que esas propuestas sirvan de base para futuras medidas que hagan que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación".

A las puertas de la Nunciatura, sin ser recibidos, han quedado miembros de la Asociación Infancia Robada, que en boca de su presidente, Juan Cuatrecasas, han expresado su respeto a quienes se han visto con el pontífice, al tiempo que han denunciado que el encuentro no responde a la realidad y que la Iglesia en España "sigue silenciando y revictimizando a sus víctimas".

León XIV ha visitado España tres meses después de que entrase en vigor el protocolo pactado entre la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas cuyos casos no pueden resolverse por la vía judicial, que incluye diversas vías, desde la simbólica a la económica, y donde es la Iglesia la que costea las indemnizaciones.

A este mecanismo, que entró en funcionamiento el pasado 15 de abril, han acudido ya 430 personas, según el dato dado este lunes por el Gobierno, que calcula que esta cifra triplica el número de personas que acudieron al plan de la Iglesia que tenía también para reparar a las víctimas de abusos.

Las alusiones a los abusos han estado presentes a lo largo de la visita del pontífice en el discurso que el rey Felipe VI dio el pasado sábado en el Palacio Real, donde el monarca elogió la firmeza del papa, y en el pronunciado este lunes por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha instado a cumplir con las víctimas para cerrar la "llaga abierta" a través de su reparación e indemnización. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rego condena "rotundamente" y tilda de "intolerable asesinato" el ataque contra miembros del Frente Polisario

Rego condena "rotundamente" y tilda de "intolerable asesinato" el ataque contra miembros del Frente Polisario

Neymar presenta una "buena evolución" de la lesión en el gemelo derecho

Infobae

Antón Leis deja la dirección de AECID para ocupar un alto cargo en ACNUR

Antón Leis deja la dirección de AECID para ocupar un alto cargo en ACNUR

El papa en el Estadio Bernabéu: "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre"

Infobae

Extinguido el incendio forestal de Lepe (Huelva) que ha afectado unas 50 hectáreas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Madrid confirma la nacionalidad española para un menor estadounidense sefardí tras acreditar el origen familiar y la vinculación con España

El papa León XIV se compromete con las víctimas de abusos sexuales a impulsar nuevas medidas para que la Iglesia sea un lugar “seguro y espiritualmente sano”

Leire Díez rechaza que la UCO acceda a sus llamadas y mensajes entre 2020 y 2025 al considerar que es un periodo muy superior al de los hechos investigados

Los jóvenes de 16 a 22 años podrán recoger preservativos gratis en las farmacias

ECONOMÍA

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Herencias entre tíos y sobrinos: lo que dice la ley, los problemas que surgen al repartir los bienes y cómo evitarlos

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Naranjas, limones, tomates y melocotones bajo sospecha: la UE detecta sustancias prohibidas en importaciones agrícolas de Egipto

El oro rompe su lógica de activo refugio: cae más de un 20% desde su récord y borra todo lo ganado en 2026 pese a la tensión geopolítica

DEPORTES

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros

Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz serán baja para el partido amistoso ante Perú: permanecerán el campo base para seguir con la recuperación

Perú - España: a qué hora y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026 en España