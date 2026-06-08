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A juicio por apuñalar con un sacacorchos a otro hombre que rechazó sus insinuaciones sexuales en Palma

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El hombre que supuestamente fue atacado por la espalda con un sacacorchos por otro hombre por rechazar unas proposiciones sexuales ha negado este lunes que antes intimidara al sospechoso con un cuchillo.

Así lo ha afirmado en la primera sesión del juicio que se celebra entre este lunes y este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

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La Fiscalía solicita para el acusado, que declarará en último lugar, una condena a 15 años de prisión y el pago de una indemnización de más de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de asesinato.

La víctima ha declarado que tras mantener una conversación en un establecimiento de las inmediaciones de la plaza de las Columnas de Palma subieron ambos a una habitación que tenía alquilada, donde ambos bebieron cervezas y whisky hasta estar "muy borrachos".

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La víctima ha reconocido que tenía un cuchillo, pero ha negado que lo usara para intimidar al sospechoso y ha negado igualmente que le hiciera al acusado alguna proposición sexual.

Fue el acusado, según su versión, quién empezó a tocarle la pierna, momento en que él lo rechazó y trató de abandonar la estancia. "Me empieza a tocar y reacciono. Cuando me voy hacia la puerta noté los pinchazos en la espalda", ha indicado.

El conocido de la víctima, que era el que le alquilaba la estancia y que subió a la azotea "tras escuchar dos grandes estruendos", se encontró con la víctima ensangrentada, pero con el sospechoso pidiendo perdón al atacado y tratando de taparle las heridas con una camiseta. El ahora procesado, según el conocido, pedía que no llamaran a la policía.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la mañana del 2 de febrero de 2025 en la azotea de un edificio de la capital balear.

El procesado le tocó la pierna con intenciones sexuales, pero la víctima le rechazó y le propinó un empujón. Como respuesta, el acusado le abordó por la espalda y le propinó múltiples puñaladas --en el costado, en la cabeza, en el pectoral...-- con un sacacorchos.

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