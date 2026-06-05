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Sorloth, posible sustituto de Vlahovic en el Juventus

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Roma, 5 jun (EFE).- El noruego Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, es uno de los jugadores que plantea el Juventus como sustituto del serbio Dusan Vlahovic, referencia ofensiva 'bianconera' en las últimas temporadas que aún no renovó su contrato, según adelantaron este viernes medios italianos.

Sorloth, que tiene acuerdo con el Atlético hasta junio de 2028, es uno de los principales objetivos de la dirección deportiva juventina para reforzar la delantera tras la eventual salida de Vlahovic, y contaría con la aprobación del entrenador, Luciano Spalleti.

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Según la prensa transalpina, representantes de la 'Juve' mantuvieron la pasada semana una reunión con el entorno del futbolista, con el fin de avanzar en las condiciones de una posible incorporación, si bien el jugador no se pronunció todavía sobre su posible permanencia o salida del conjunto rojiblanco.

Otro de los jugadores que despertó el interés del conjunto turinés fue el francés Randal Kolo Muani, cedido por el PSG al inglés Tottenham Hotspur y que ya jugó con el Juventus en la temporada 2025-2026.

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"Sorloth o Kolo. El Juventus, doble cruce con el Atlético y el PSG", tituló el Corriere dello Sport en su portada de este viernes, al asegurar que algunos de los dos podría ser el "heredero" del nueve de Vlahovic.

Otros medios, como Tuttosport, uno de los principales diarios deportivos, señalan, además de la posible incorporación de Sorloth, también la de su compañero de equipo, el uruguayo José María Giménez.

El nombre del noruego ya estuvo vinculado al Milan el pasado mes de abril, aunque las elevadas exigencias económicas del conjunto rojiblanco pudieron haber condicionado el desarrollo de la operación.

Su continuidad en el Atlético es una incertidumbre y el propio jugador se plantearía solicitar un traspaso en busca de mayor protagonismo tras haber sido utilizado esta temporada como titular y como revulsivo en un esquema en el que también figuraron el argentino Julián Alvarez y el francés Antoine Griezmann.

Considerado un '9' de referencia y fuerte en el juego aéreo, su capacidad goleadora le permitió ganar protagonismo en el conjunto del técnico argentino Diego Simeone. EFE

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